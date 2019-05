A Udine torna il mercoledì del placement

Quattro importanti realtà aziendali presenti in Friuli, Kpmg S.p.A, Lidl Italia, MM srl e Paneido, si presenteranno negli spazi di Palazzo di Toppo Wassermann, in via Gemona a Udine, rendendosi disponibili, agli stand allestiti nel Velario, per la raccolta di curricola e brevi colloqui personali per laureati e laureandi. È il programma del prossimo “Mercoledì del Placement” organizzato dal Career Center dell’Università di Udine in collaborazione con la Fondazione Friuli, che si terrà il 15 maggio a partire dalle 16.

Il giorno prima, il 14 maggio, nell’aula T7 dello stesso palazzo di Toppo Wassermann, alle 10 alle 11, avrà luogo un seminario a cura di Adecco, sul tema "La stesura del Cv e il colloquio di lavoro: la ricerca attiva del lavoro”. Sempre il 14 maggio, dalle 11 alle 13 nella stessa aula, Adecco sarà a disposizione per servizio gratuito consulenza e correzione dei curricula. Mercoledì 15 maggio, invece, inizio alle 16 con l’accreditamento presso lo stand Adecco; alle 16.30, l’inizio delle presentazioni aziendali in Aula T4 (Auditorium) e dalle 17.30 i colloqui personali ai desk delle stesse aziende.

KPMG S.p.A. (https://home.kpmg/it/it/home/careers.html) è una società appartenente al Network internazionale KPMG, che offre servizi di Audit e Assurance in Italia, con un team di oltre 1.400 professionisti operanti in 26 sedi.

Lidl Italia (https://lavoro.lidl.it/it/jobsearch.htm), presente dal 1992, rappresenta una delle realtà della grande distribuzione organizzata più moderne e strutturate del Paese, collocandosi ai primi posti per copertura del territorio con oltre 580 punti vendita distribuiti capillarmente in tutte le 20 regioni e con oltre 12.000 collaboratori.

M.M. srl (www.mmgrigliati.com) è un’azienda che opera da oltre quarant'anni nel settore della vetroresina PRFV (plastici rinforzati con fibre di vetro), producendo grigliati, profili, chiusini e strutture compositi di elevata qualità.

L’azienda del settore IT Paneido (www.paneido.com) crea e usa soluzioni per la pianificazione e schedulazione di produzione e acquisti e a supporto dell'Integrated Business Planning, offrendo formazione e consulenza qualificate sui temi della gestione della supply chain e operations. L’accesso al “Mercoledì del Placement” dell’ateneo friulano è libero. Viene richiesto un pre accreditamento all’evento tramite modulo on-line al link www.uniud.it/careercenter, la nuova pagina dedicata al Career Center con i dettagli su tutte le iniziative in corso, i servizi offerti e le opportunità di Placement offerte dalle aziende.