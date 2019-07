A Variano nasce Casa Persinio

È tutto pronto, a Variano di Basiliano, in piazza Patriarcato 2, per il taglio del nastro di ‘Casa Persinio’. La famiglia Zuccato, proprietaria dell’immobile, e la cooperativa sociale onlus Vicini di Casa, gestore sociale, infatti, danno appuntamento a sabato 27 luglio, alle 11, per l’inaugurazione ufficiale del recupero di quattro appartamenti, due dei quali destinati a ‘domiciliarità innovativa’ per anziani, al fine di offrire, assieme alla residenza, assistenza in un contesto familiare e di comunità.

Numerose autorità parteciperanno al taglio del nastro di questa iniziativa, frutto della collaborazione tra privato, privato sociale e amministrazione locale e regionale, tra cui il presidente di Vicini di Casa, don Franco Saccavini, il sindaco di Basiliano Marco Del Negro, l’assessore regionale alle Infrastrutture e al territorio, Graziano Pizzimenti, l’assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi, e la famiglia proprietaria dell’immobile.