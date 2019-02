A Villa Manin parte la scuola presepisti

Passariano di Codroipo si conferma polo di riferimento per i presepi del Friuli Venezia Giulia: sede da dieci anni in Villa Manin della mostra con le migliori Natività regionali, ora diventa anche luogo della prima scuola dedicata a chi vuole creare a mano il proprio presepe.

Il Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Unpli, in collaborazione con Amici del Presepio Fvg, Associazione Triestina Amici del Presepio e Pro Loco Passariano infatti promuove il primo corso di tecnica presepistica, tenuto dal presepista Claudio De Lucchi dell'Associazione Triestina Amici del Presepio.

Si tratta di un corso pratico base per la realizzazione di un presepe storico in stile palestinese che si terrà nelle giornate di sabato 9, 16, 23 e 30 marzo negli orari 9-13 e 14-17. Luogo delle lezioni Villa Manin di Passariano di Codroipo, nella sede della Pro Loco Passariano.

Info su costo e iscrizioni entro il 25 febbraio 0432-900908 oppure via email scrivendo a info@prolocoregionefvg.org.

Può sembrare presto visto che a Natale mancano ancora dieci mesi, ma così non è: a detta dello stesso De Lucchi sono questi i giorni in cui occorre iniziare a pensare a un nuovo progetto, in modo da svilupparlo tra la tarda primavera e l’estate e poi rifinirlo a inizio autunno.

“Con questa iniziativa - ha commentato Valter Pezzarini presidente Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Unpli - confermiamo il nostro impegno per la promozione dell’arte presepiale sul territorio regionale, non solo nel periodo natalizio ma anche in preparazione a esso: un vero e proprio patrimonio immateriale di saperi e conoscenze tecniche che dai presepisti più esperti, con questo corso, desideriamo sia trasmesso alle nuove leve”.