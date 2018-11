Non sono mancate le critiche in questi giorni sulla decisione di regalare al Vaticano, per il Natale in piazza San Pietro, un maestoso e sano abete proveniente dal Friuli Occidentale, dal Cansiglio Pordenonese. Nulla contro l'iniziativa, ma in tanti si sono chiesti se fosse proprio necessario, dopo l'ecatombe di alberi registrata in seguito alla violenta ondata di maltempo che ha pesantemente colpito e danneggiato il patrimonio boschivo regionale, donarne uno sano che non era stato abbattuto e che, al contrario di molti altri esemplari, aveva resistito alla furia di vento e pioggia ancorato alle sue solide radici.

Riportiamo la lettera di protesta scritta da Ambiente 2000 Onlus.

"Il patrimonio boschivo regionale, in questi giorni, in piazza San Pietro a Roma è stato eretto il grande abete rosso alto 23 metri proveniente dai boschi del versante friulano del Cansiglio. Un abete longevo, maestoso e robusto sopravvissuto alla furia del disastroso evento meteorologico di fine ottobre ma caduto sotto i colpi delle asce vaticane. Un inutile sacrifico inferto ad una terra che ha già pagato, e pagherà ancora in futuro, un prezzo altissimo in termini di patrimonio boschivo. L’abete rosso sarà addobbato “elegantemente” ed illuminato a festa per fare la sua bella figura in una delle piazze più famose al mondo e, una volta terminate le festività natalizie, sarà distrutto ed eliminato al pari di un inutile oggetto da buttare, dimenticato per sempre, per essere poi sostituito da un altro albero l’anno seguente che avrà il medesimo destino. Un sacrificio inutile, vergognoso e vano.

Aver abbattuto un esemplare sano di quelle dimensioni in una regione dove poco tempo fa sono caduti migliaia e migliaia di abeti è un gesto di autentico disprezzo, in primis verso la natura, ma anche verso chi la montagna la abita, la frequenta e la rispetta. Gli appelli fatti dai friulani emigrati in Argentina che chiedevano di non tagliare l’albero per rispetto di quanto accaduto in Friuli sono stati del tutto ignorati, come è stata ignorata l’enciclica Laudato Sì di Papa Francesco che fa riferimento al rispetto della natura.

Sarebbe stato, invece, un gesto umile e di totale rispetto l’aver portato in piazza San Pietro uno dei tanti abeti devastati dalla furia del maltempo, strappati via in pochi secondi dalle loro radici che li hanno sorretti e nutriti per anni. Maltempo che a sua volta è stato fortemente condizionato dal cambiamento climatico causato dall’uomo.

Aver avuto alla luce del sole romano un albero sradicato, con i rami spezzati, il tronco sfregiato e senza decorazioni né fronzoli sarebbe stato un chiaro simbolo di cosa riesce a fare l’uomo sulla natura e un monito sul futuro del nostro pianeta. Invece si continua ad andare avanti con il paraocchi guardando solo al tradizionalismo che impone le sue “rigide etichette”, passando sopra ai veri valori morali e al rispetto.

Nell’autunno del 2016 Papa Francesco, con l’enciclica Laudato Sì, ha parlato di rispetto dell’ambiente e di come il denaro e il progresso renda ciechi davanti ai disastri naturali ma alla luce di quanto avvenuto sembrerebbe che di tale enciclica siano solo rimaste parole al vento.

I proprietari di vivai che ogni anno vendono gli alberi di Natale dovrebbero impegnarsi a compiere un gesto di solidarietà e devolvere gli abeti a quei territori colpiti dal maltempo, in modo da aiutarli nella difficile opera di rimboschimento e di concedere a degli esseri viventi un importante futuro nel loro ambiente naturale e non in una centrale a biomasse, la vera destinazione degli alberi di Natale dopo le festività".