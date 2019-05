Adunata di Milano, oltre 8mila alpini in partenza dal Fvg

Saranno almeno 8mila gli alpini che, dal Friuli Venezia Giulia, raggiungeranno Milano per l'adunata nazionale. Le sezioni più numerose saranno quelle di Udine e Pordenone, che sfileranno assieme ai colleghi della Carnica, Gemonese, Palmanova, Trieste, Gorizia e Cividale.

Il grosso delle partenze avverrà fra giovedi e venerdi; in molti hanno scelto il pulman, ma ci sono le 'avanscoperte' che sono partite già oggi. In questo caso si tratta di viaggi effettuati con camper.

Milano è una città talmente grande che, rispetto a realtà più piccole, non si respira il cosiddetto spirito scarpone. Ma il capoluogo lombardo saprà in ogni caso onorare questa occasione, visto che proprio quest’anno ricorre il centenario dell’associazione nazionale degli alpini con sede in via Marsala, realtà che all’epoca si occupò con grande generosità di orfani e vedove di guerra.

La stima delle presenze è in continua evoluzione ma si può dire che la sezione di Udine sfilerà con circa duemila penne nere, quella pordenonese con altrettante; le altre sei sezioni dovrebbe invadere Milano con altri seimila alpini. Ma c’è da tenere conto, come ci ha riferito lo storico Guido Aviani, di amici e simpatizzanti che saranno al seguito di chi sfilerà e si posizioneranno a bordo strada. In questo caso si possono stimare cinquemila presenze.

Milano è vasta e ben servita dai servizi pubblici, pronti a trasferire gli alpini nel centro storico. Il gruppo di Aviani troverà posto a Cislago, in provincia di Varese, e con la metropolitana arriveranno a ridosso della zona di sfilata.

Infine, l’orario di sfilamento degli alpini del Fvg è previsto per mezzogiorno. Molto dipenderà dalle condizioni meteo: in caso di maltempo e conseguenti minori alpini in sfilata, il passaggio davanti al palco autorità potrebbe avvenire qualche minuto prima.