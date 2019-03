Affidati i lavori per la rinascita del porticciolo e del Canale Valentinis

È il punto più a Nord del Mediterraneo e Monfalcone potrebbe vederlo ‘rinato’ entro il 2020, sicuramente entro il 2021. I fondi ci sono tutti, la prima gara, quella dell’escavo del canale Valentinis seguita dal Consorzio per lo sviluppo economico del Monfalconese, per un importo di spesa di 1,3 milioni di euro, arriverà ad assegnazione entro il 30 marzo. Subito dopo dovrebbero partire i lavori che dureranno, secondo cronoprogramma, 90 giorni. Ma sono già partiti ieri ufficialmente i lavori di consolidamento della banchina del canale, 75 metri di banchina danneggiata due anni fa dal maltempo e dall'usura del tempo e da allora chiusa con conseguente spostamento delle imbarcazioni del Circolo nautico Canale Valentinis. I lavori, che saranno effettuati dalla impresa Bartolo srl di Fiume Veneto - che si è aggiudicata la gara - e dureranno tra i sei ed i sette mesi, consentiranno quindi alle barche di tornare al loro posto e ai monfalconesi di riappropriarsi della passeggiata lungo il canale.

La firma sui documenti di affidamento lavori, per cui sono stati stanziati 600mila euro a carico del Fondo regionale per la Protezione civile e vedranno la realizzazione di un’opera di sostegno e presidio della sponda ancorata con elementi di carpenteria metallica e di un piano di raccordo tra la nuova opera e il profilo della sponda esistente, è stata apposta ieri nel corso di un incontro, convocato proprio sulla banchina del canale, alla presenza dei rappresentanti dell'impresa, dell'assessore regionale Riccardo Riccardi, del sindaco Anna Cisint, del direttore centrale Amedeo Aristei, del consigliere regionale Giuseppe Nicoli e del presidente del circolo nautico, Massimo Bruno. “Vista la possibilità che il dissesto si possa aggravare anche a causa di eventi atmosferici tipici della stagione invernale e primaverile nel corso dei quali il moto delle acque potrebbe pregiudicare la stabilità della sponda - ha spiegato Riccardi - abbiamo deciso di procedere con decreto di urgenza per la realizzazione di un’unica opera funzionale: siamo gente di parola e quindi oggi siamo alla firma per la consegna lavori". Soddisfatta anche Cisint che dopo un'attesa di due anni e dopo i ritardi dovuti alla necessaria opera di bonifica dagli ordigni bellici (che ha visto al lavoro due sezioni del Genio Civile), in poche settimane ha visto risolversi la questione. Per il piccolo tratto di banchina davanti alla caserma della guardia di finanza, dissestata da più anni, si procederà invece con un intervento localizzato, valutando comunque la dimensione economica dell'intervento e capire se servirà invece un apposito procedimento di gara. Intenzione del sindaco è "chiedere alle autorità portuali di poter spostare i rimorchiatori, che sono ancorati alla banchina dello stabilimento Fincantieri - proprio di fronte alla banchina danneggiata - e che con i potenti motori e le enormi eliche, quando devono spostarsi, creano un moto ondoso imponente che danneggia le banchine del canale".

Tutto procede quindi per la banchina, ma il conto alla rovescia è partito anche per i lavori di dragaggio del canale, quantomai necessari per approfondire il canale e consentire, non solo la navigazione della nautica da diporto, ma anche di far tornare al loro posto i mezzi nautici della Capitaneria di porto. "La Regione ha stanziato i soldi per dragare - ha detto Cisint - circa 1milione e 300mila euro a cui bisognerà aggiungere l’Iva. Il Consorzio per lo sviluppo economico assegnerà i lavori entro il 30 marzo e poi partiranno i lavori. Torneranno le barche, anche quelle con la chiglia, ci sarà un punto di attracco per le barche dei pescatori e l’obiettivo è far arrivare il Delfino Verde per i collegamenti via Mare da Monfalcone". Ultima fase quella della riqualificazione dell’intera area del Valentinis. Sul piatto ci sono 4 milioni e 700mila euro. “Fondi che sono stati girati al Consorzio per lo sviluppo economico - ha chiuso Cisint - e il cronoprogramma è stato fissato. Progettazione e gara entro marzo, seguirà affidamento dei lavori per cui sono previsti 18 mesi di intervento. Puntiamo a concludere per il 2020, massimo inizio 2021. Voglio lasciare in dote la rinascita del punto più a Nord del Mediterraneo, con il mare che entra a Monfalcone, perché sia valorizzato nell’ottica della promozione turistica come posto bello da frequentare, con una passeggiata, un punto di ristoro, l’attracco delle barche". Ultima tappa, entro giugno del 2021, il restyling dell’area con il mix di proposte del Concorso di idee per la riqualificazione del porticciolo.