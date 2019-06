Ai nastri di partenza la 69esima edizione del Giro di San Giacomo

Domenica 30 giugno alle 9.30, per il terzo anno consecutivo, partirà dall’Ircss Materno Infantile “Burlo Garofolo”, il Giro di San Giacomo, giunto quest’anno alla 69esima edizione. La corsa podistica su strada di 8 km è organizzata dal Gruppo Sportivo San Giacomo e toccherà il rione di San Giacomo e quello di Campanelle, con arrivo allo stadio “Grezar”. La gara è valida come 5ᵃ prova del 19° Trofeo della Provincia di Trieste e riservata ai tesserati Fidal, ai tesserati Run Card e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dalla Fidal.



Alla corsa, che già nelle edizioni precedenti ha ottenuto un gran riscontro, sono attesi oltre 400 partecipanti provenienti da tutto il Friuli Venezia Giulia e anche dalle regioni contermini.



«Siamo particolarmente lieti di ospitare anche quest’anno la partenza del Giro di San Giacomo – afferma il commissario straordinario dell’Ircss “Burlo Garofolo”, Francesca Tosolini – e siamo molto grati al Gruppo sportivo San Giacomo e al suo presidente Ruggero Poli, che scegliendo il nostro ospedale come punto di partenza dimostrano la vicinanza a noi e a tutti i nostri pazienti della comunità triestina e di tutta la regione»



Il rapporto fra il Giro di San Giacomo e il “Burlo” si è andato consolidando negli anni nel segno del connubio fra sport e salute: «Non mi stanco mai di ripetere che lo sport è la migliore forma di prevenzione – dice il direttore scientifico del “Burlo” e appassionato podista che prenderà parte alla gara, Fabio Barbone –, il miglior modo per rimanere in salute da bambini fino in tarda età. Si tratta non solo di un’affermazione generica, ripetuta in molte occasioni, ma di una certezza dimostrata da inequivocabili dati scientifici».



Grande soddisfazione per il rapporto con il “Burlo” anche da parte del presidente del Gruppo Sportivo San Giacomo per il quale: «Il “Burlo” è un’istituzione storica cara non solo a tutti i triestini, ma anche agli abitanti di tutto il Friuli Venezia Giulia, che nei decenni si è presa cura di migliaia di mamme e bambini. Come Gruppo Sportivo, siamo davvero felici di poter contribuire a far conoscere le grandi professionalità che il “Burlo” mette a disposizione di tutta la nostra comunità regionale e anche a molti pazienti in arrivo da tutta Italia e dall’estero, ricordando l’importanza di donare il 5x1000 all’Ircss “Burlo Garofolo”. Con la nostra presenza, inoltre, speriamo di riuscire a portare un po’ di vivacità e serenità ai bambini ricoverati ai quali auguriamo una pronta guarigione».



Barbone prenderà parte alla corsa insieme a numerosi altri dipendenti dell’Ircss “Burlo Garofolo” che si aggiungeranno ai tanti atleti già iscritti, ma per chi volesse le iscrizioni sono ancora aperte secondo le seguenti modalità:



Il 28 e il 29 giugno dalle ore 18.00 alle 20.00 presso la sede del Gruppo Sportivo San Giacomo in della Via dell'Istria 75, a Trieste,



Il 30 giugno dalle ore 08.00 alle ore 09.00 presso l'Ircss “Burlo Garofolo”



La quota di partecipazione è di 10 euro per gli iscritti al Trofeo Provincia di Trieste, di 12 euro (+ 5 di cauzione per il microchip) per i non iscritti al Trofeo Provincia di Trieste.



Al termine della gara, all’interno del Grezar, si terranno le premiazioni delle varie categorie ammesse alla gara e delle 5 società che avranno il maggior numero di iscritti. A tutti i partecipanti sarà data una maglietta tecnica come riconoscimento.