Al Città Fiera venerdì 23 novembre è Black

Per la giornata di shopping più di moda in tutto il mondo, l’apertura dei negozi sarà prolungata per dare il via agli acquisti natalizi. Il Black Friday diventa un appuntamento da non mancare per acquistare l’oggetto o il vestito desiderato prima del solito periodo dei saldi.



Venerdì 23 Novembre, tutti i 250 negozi di Città Fiera, rimarranno aperti fino a mezzanotte, dando la possibilità proprio a tutti, di effettuare gli acquisti in comodità scoprendo tutte le offerte con la garanzia di trovare il massimo assortimento a prezzi scontati su tutte le marche.



I migliori affari si potranno fare anche durante la settimana, trovando già diverse promozioni. Venerdì sera a mezzanotte si conclude la giornata di shopping più amata dell’anno.