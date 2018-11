Al di Brazzà di Lignano si studia il turismo del futuro

È partito con la prima lezione formativa il progetto di alternanza scuola lavoro mirato allo sviluppo del settore turistico promosso da Confcommercio Udine, con il finanziamento della Camera di Commercio. Sono coinvolte le due classi quarte dell’istituto tecnico con indirizzo turistico di Brazzà di Lignano Sabbiadoro.

L’iniziativa si articola in tre fasi: formazione operata da tre selezionati esperti del settore provenienti da territori con economie fortemente improntate al turismo; costruzione di proposte degli studenti per il potenziamento delle attività locali e presentazione agli operatori del settore; stage nelle aziende per gli allievi che avranno proposto le idee più originali e realizzabili.

Lunedì 29 e martedì 30 il progetto si è partiti con la relazione di Fernando Navarro Beltrame, esperto e formatore di Turismo e Marketing e guida turistica ufficiale delle Canarie. In agenda anche un esperto proveniente dalla Carinzia (Austria), territorio montuoso confinante con la regione (e per questo con alcune caratteristiche simili) che ha saputo sfruttare al meglio le proprie potenzialità e che potrebbe fornire spunti facilmente riproducibili anche dagli operatori turistici in Friuli Venezia Giulia. Ci sarà infine un esperto del settore fieristico (si tratterà del direttore di Udine e Gorizia Fiere Maurizio Tripani), che evidenzierà quanto una manifestazione o una rassegna possano diventare un’importante leva per l’economia di una città.