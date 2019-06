Al Malignani la comunicazione nell'emergenza

Un nutrito gruppo di studenti di V della sezione Informatica e Telecomunicazioni ha partecipato al seminario tecnico Rete di Telecomunicazioni e territorio a cura della Protezione Civile Regionale – Servizio Nue 112, pianificazione, Centro funzionale decentrato e sistemi tecnologici.

L’incontro si inserisce nell’impegno del Malignani di Udine di portare agli studenti esempi professionali concreti, in particolare, in questo caso, l’esempio di una moderna rete di telecomunicazioni a servizio della popolazione, come ha sottolineato il direttore della sezione Informatica e Telecomunicazioni Paolo Chiaruttini.

Aldo Primiero, responsabile del Centro Funzionale Decentrato e del sistema di allerta regionale, ha spiegato il contesto in cui opera la Protezione civile e le emergenze ambientali cui fa fronte, l’organizzazione del servizio e il ruolo dei volontari, illustrando le molteplici funzioni cui sono chiamati: il monitoraggio, la previsione, l’allerta alla popolazione e la gestione delle emergenze.

Miniussi e Driutti, del gruppo di gestione e sviluppo dei sistemi tecnologici, informatici e multimediali della Protezione civile hanno approfondito la tematica relativa all’architettura di una rete di monitoraggio ambientale e, in particolare, della struttura della rete idro-meteo-climatica delle regione, specificandone la tipologia dei sensori utilizzati, le tecnologie di acquisizione e di trasmissione dei dati raccolti sul territorio, le tempistiche e la loro organizzazione nei data base della sala operativa di Palmanova.

Importante accenno, inoltre, anche all'adeguatezza della rete attuale che, cresciuta negli anni in modo non sempre ordinato e omogeneo per l’integrazione di reti e servizi preesistenti, sarà a breve oggetto di ammodernamento tecnologico e ottimizzazione.

L’adeguamento tecnologico e il miglioramento della rete sono resi necessari per far fronte alle mutate esigenze di controllo e monitoraggio ambientale conseguenti ai cambiamenti climatici che si manifestano anche nella nostra regione.

Driutti ha analizzato in dettaglio la struttura e il funzionamento della rete radio di emergenza attraverso la quale si opera il coordinamento e la gestione delle forze di Protezione civile e delle squadre dei volontari che operano sul luogo delle emergenza o in occasione di calamità naturali.

La rete, che adotta tecnologie mature quali la trasmissione radio in banda VHF ma anche ponti radio digitali IP based, costituisce un tassello importantissimo dell’intero sistema di Telecomunicazioni della Protezione Civile.

“Auspichiamo ulteriori futuri incontri fra la scuola e il dipartimento regionale di Protezione Civile, non solo a favore degli studenti ma anche come forma di aggiornamento professionale dei docenti partecipanti”, ha detto il dirigente scolastico dell’Isis Malignani Andrea Carletti a conclusione dell’evento.