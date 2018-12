Al Mercato Coperto i bambini decorano un albero abbattuto dal maltempo

Un albero che arriva dalla Carnia, devastata dall’alluvione. Coldiretti Udine, con una donazione a Giant Trees Foundation, onlus nata per conoscere, difendere e tutelare i grandi alberi, ha avviato sabato mattina l’attività di decorazione di un simbolo della catastrofe ambientale che ha toccato tra fine ottobre e inizio novembre l’Alto Friuli. Protagonisti i bambini presenti al Mercato Coperto in viale Tricesimo. A loro spetterà il compito anche nei prossimi giorni di abbellire la pianta, con la possibilità di scrivere i propri pensierini natalizi. La Gtf, sottolinea Coldiretti, è impegnata con il volontariato nel recupero delle punte di abeti, con l’obiettivo di ricostruire il patrimonio forestale del Friuli e della Carnia in particolare, in una prospettiva di salvaguardia ambientale e del territorio.