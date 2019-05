Al Terminal Nord studenti artisti si sfidano a suon di disegni

Saranno oltre 400 i disegni realizzati dagli studenti di sette scuole primarie della città che partecipano all’evento promosso dal Parco Terminal Nord “Matite vincenti” in programma da martedì 28 maggio a domenica 2 giugno.



Nei mesi scorsi diverse scuole sono state invitate a partecipare con i disegni dei loro studenti sul tema “Il mondo che vorrei” e diversi Istituti hanno risposto con entusiasmo. Matite, pennarelli e pastelli alla mano, più di 400 studenti hanno disegnato la loro visione del mondo, piccole opere che saranno esposte, in forma anonima, nel Parco commerciale che vedrà partecipare la San Giovanni Bosco di Ciconicco, la Mazzini di Udine, la S. Pellico di S. Osvaldo, la Scuola Primaria Paritaria collegio Dimesse, la Scuola Primaria Paritaria G. Bertoni, la Scuola Primaria Paritaria S. Maria degli Angeli e la Scuola Primaria M.B. Alberti.



Ma non si tratta solamente di una semplice esposizione artistica. Venerdì 31 maggio e sabato 1 giugno, infatti, diverse hostess raccoglieranno i voti dei clienti per il disegno più bello che vincerà un buono spesa dal valore di 300 euro spendere al Carrefour del Terminal. E non è finita. I clienti potranno anche votare la scuola preferita e all’Istituto che guadagnerà più voti il Terminal Nord donerà una lavagna interattiva, un PC, una stampante e un proiettore per un’aula informatica.

Il disegno vincitore e la scuola preferita verranno svelati domenica 2 giugno alle 11.30. Infine, nell’ultimo giorno di esposizione dei disegni, tutti i visitatori potranno effettuare una donazione, presso il desk dedicato, per acquistare il disegno preferito. Le donazioni, in base alle preferenze ottenute, andranno direttamente alle scuole degli alunni più “gettonati”.