Al via i corsi realizzati da Cramars

Sono dedicati a tutti, persone occupate, disoccupate, inattive e inoccupate di età compresa tra i 18 e i 65 anni e iscritte al Progetto Pipol i percorsi formativi in partenza a febbraio a Tolmezzo. I corsi sono realizzati da Cramars, cooperativa che si occupa di formazione professionale, sviluppo locale e innovazione sociale in Carnia e nell’Alto Friuli nell’ambito del Programma Operativo Regionale FSE della Regione, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo.

L’attenzione che la cooperativa Cramars da sempre rivolge alla situazione economica e sociale del territorio montano - soggetta a continue trasformazioni non sempre positive - la porta ad attivarsi per rispondere a bisogni sociali emergenti. In quest’ottica e secondo i principi dell’innovazione sociale - prerogativa di Cramars - sono stati avviati i progetti formativi con l’intento di cambiare lo ‘stato delle cose’ e massimizzare il benessere umano e del territorio.

È così che nasce la formazione per l’innovazione sociale di Cramars. Sono quattro i percorsi che partiranno a febbraio a Tolmezzo: “Gestire paghe e contributi” (250 ore), “Social media management” (200 ore), “Tecniche di accoglienza turistica in lingua tedesca e/o in lingua inglese” (150 ore). Le rispettive figure professionali che saranno formate sono: addetti paghe e contributi, social media manager e operatori del settore turistico. Un’offerta variegata che risponde alle esigenze del mercato del lavoro e permette a chi non ha un’occupazione di crearsi una nuova professionalità, scegliendo in modo da assecondare le proprie attitudini e capacità.

Inoltre, sono in partenza anche altri quattro corsi, dedicati sia agli occupati che ai disoccupati, sul “Programma specifico n.73 – Percorsi formativi nell’ambito della formazione permanente (Innovazione, Industria 4.0, S3, Innovazione sociale)”: “Tecnologie assistive per caregivers” (44 ore), “Strumenti agili per la gestione di fondi europei” (30 ore), “Strategic Tourism Design” (44 ore), “Sistemi di assistenza e cura innovativi per la de-menza senile” (40 ore).

A questi corsi, che si terranno a Tolmezzo in via della Cooperativa 11/n, si aggiungono altre iniziative a titolo gratuito quali incontri e workshop, aperte sia a privati che ad aziende. Chiunque desideri ricevere ulteriori in-formazioni può vistare il sito www.coopcramars.it.