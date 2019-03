Al via i corsi sui piani di sicurezza dell'acqua

Fortemente voluto da Cafc spa, in sinergia con la Regione e tutti i gestori dei servizi idrici integrati del Friuli Venezia Giulia, il primo corso di formazione regionale per preparare le figure specializzate nell'elaborazione dei Piani di sicurezza dell'acqua, vede in campo esperti dell'Istituto Superiore di Sanità come ente patrocinatore, ingegneri e tecnici dei gestori, tutti uniti per l'attuazione del Water Safety Plan (Piano sicurezza acque). Quattro le giornate di formazione a Udine (la seconda si è conclusa oggi) che si svolgono nella sala convegni di Cafc spa, in viale Palmanova 192, in collaborazione con AcegasApsAmga, Acquedotto del Carso Kraski Vodovod, Acquedotto Poiana, HydroGEA, Irisacqua, Livenza Tagliamento Acque. Prossimo appuntamento: 2 e 3 aprile.

“I Piani per la sicurezza dell'acqua rappresentano il mezzo più efficace per garantire sistematicamente la sicurezza di un sistema idropotabile, la qualità delle acque fornite e la protezione della salute dei consumatori - premette il Presidente di Cafc, Salvatore Benigno - proprio per analizzare i rischi di tutta la filiera idrica seguendo le indicazioni dell'ISS e del Ministero della Salute, in ottemperanza ai principi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)”. Alla prima giornata ha preso parte, fra gli altri, anche il vicepresidente della giunta regionale, Riccardo Riccardi.

Il Presidente di Cafc, Benigno, ricorda che entro il 2025 tutti gli Enti gestori dovranno dotarsi di un Piano di Sicurezza Acque: in vista di questo obiettivo è stato messo a punto un modello innovativo fondato sull'adozione di un protocollo condiviso grazie ad un sistema comune di valutazione e prevenzione dei rischi in nome della tutela dei consumatori, della loro salute e per un sistema di sviluppo eco-sostenibile. I vantaggi dell'adozione dei Piani sono molteplici: “Si ridurranno i rischi legati alla salute umana, ci saranno maggiori investimenti nel settore della gestione del Servizio idrico integrato, si renderà più sicura la filiera di captazione, potabilizzazione e trasporto dell’acqua e caleranno sempre più le perdite idriche lungo le reti, in una parola la collettività potrà disporre di infrastrutture di distribuzione della risorsa idrica all'avanguardia”.

Rivolgendosi ai rappresentanti della Regione, il Presidente Benigno ha richiamato la legge regionale 5/2016 il cui cardine è la salvaguardia del patrimonio idrico per le generazioni future. Proprio per garantire l'approvvigionamento idrico, alla luce dei radicali cambiamenti climatici, “è necessaria una stretta collaborazione fra le Istituzioni e gli Enti gestori che dovranno garantire il servizio di distribuzione della risorsa acqua anche in ipotesi del tutto eccezionali (maltempo, calamità naturali, etc.); mentre le Istituzioni dovranno definire chiare strategie volte all’attuazione un nuovo Piano Strategico Acquedotti per assicurare la risorsa idrica nei prossimi decenni”.