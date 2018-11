Al via il bando per Hubaco Coworking

Confcooperative Udine nell'ambito del progetto "CoopUp-Udine" ha aperto il bando per ulteriori proposte progettuali-imprenditoriali per Hubaco, uno spazio coworking per favorire la nascita di nuove realtà e forme imprenditoriali e sostenere l’innovazione nel settore delle cooperative, dell’impresa e dell’impresa sociale. "Questo progetto è il frutto anche della volontà di Confcooperative Udine di riposizionare la propria azione istituzionale cogliendo in modo attivo i cambiamenti nel modo di lavorare e fare impresa", sottolinea Flavio Sialino, presidente di Coonfcooperative Udine. "Queste trasformazioni passano anche attraverso la nascita di luoghi di co-generazione d’innovazione e business come possono essere tipicamente gli spazi di coworking".

A chi è rivolto. Possono partecipare al bando tutte le persone (singole o in team), senza limitazioni di età, in qualsiasi forma imprenditoriale (freelance, startup, micro e pmi, spin-off aziendale, non necessariamente in forma cooperativa) che abbiano un’idea e intendano creare o sviluppare un progetto imprenditoriale. Il Bando è altresì aperto a coloro che gestiscano già una propria impresa e vogliono collocarla all’interno di uno spazio coworking e di una “comunità” o a coloro che pur avendo già un’impresa con un proprio business “collaudato” desiderino avviare un progetto di ricerca & sviluppo o uno spin-off aziendale e siano alla ricerca di uno spazio innovativo all’interno del quale collocarlo, anche solo temporaneamente.

I progetti, contenenti trend d’innovazione, dovranno appartenere preferibilmente (ma non esclusivamente) ad ambiti legati all’innovazione sociale, alla sostenibilità ambientale, alla responsabilità sociale di impresa e alla rigenerazione urbana.

Benefit. Ai primi otto progetti classificati saranno erogati servizi reali e tangibili come ad esempio l’utilizzo di una postazione fissa (non dotata di PC) all’interno dello spazio di coworking Hubaco per sei mesi, l’accesso per la durata di sei mesi a condizioni agevolate (-20% sui costi effettivi) inerenti una serie di servizi consulenziali specifici, accesso a condizioni di favore a servizi bancari e finanziari. Per i primi tre classificati è prevista una premialità in denaro: 1° premio 2.000 euro, 2° premio 1.500 euro, 3° premio – 1.000 euro.

Il progetto Hubaco coworking si inserisce nel network CoopUP, la rete nazionale di Confcooperative dove le idee buone si trasformano in realtà concrete. Partner dell’iniziativa CrediFriuli – Credito Cooperativo Friuli, Fondosviluppo FVG spa, il circuito CoopUp (www.coopup.net).

Gli interessati possono aderire alla call, scaricando il bando pubblicato su www.hubaco.it – www.confcoop-fvg.it – www.credifriuli.it e presentando la documentazione indicata entro e non oltre il 28 febbraio 2019. Per informazioni, comunque, è possibile anche contattare lo 0432.501775 o inviare un’email a coworking@hubaco.it