Al via il corso per i soccorritori della neve

La Regione promuove, in collaborazione con il Cresp, il Collegio regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci del Friuli Venezia Giulia per la parte tecnico-organizzativa, un corso formativo per il conseguimento dell’abilitazione tecnica all’esercizio dell’attività professionale di soccorritore.

L’ammissione al corso, riservato ai candidati in possesso dei requisiti previsti all’art. 5 del Bando, è subordinata superamento della prova attitudinale di selezione, consistente in due prove pratiche di sci e un colloquio orale conoscitivo, da effettuarsi dinnanzi alla Commissione esaminatrice, con le modalità previste dall’art. 6 del Bando.

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre lunedì 11 febbraio - tramite raccomandata con ricevuta di ritorno – alla Segreteria del Collegio regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci del Friuli Venezia Giulia, via Rovigno 5, 34145 Trieste.

QUI IL LINK AI BANDI