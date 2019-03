Al via l'8^ edizione della Pordenone Design Week

Dalle 9 alle 10.30 l’appuntamento è riservato alle aziende che hanno aderito alla Pordenone Design Week e agli studenti di design che “lavoreranno” durante i workshop: i dodici gruppo di lavoro costituiti dagli studenti dell'ISIA - Istituto Superiore Industrie Artistiche, dello IUSVE – Istituto Universitario Salesiano di Venezia, da ABA – Accademia delle Belle Arti di Udine, dall'IPSIA “Carniello” Brugnera, dal Liceo Artistico Galvani di Pordenone e da alcuni studenti polacchi, insieme ai docenti incontreranno i rappresentanti delle aziende a cui sono abbinati e riceveranno il brief su cui “indagare” tutta la settimana su un tema specifico di progettazione di un prodotto o servizio. Il risultato, frutto del confronto continuo tra ragazzi e professionisti, verrà quindi presentato pubblicamente venerdì 8 marzo negli spazi del Consorzio Universitario di Pordenone.



Ecco le aziende che hanno aderito e l’argomento per cui hanno chiesto il contributo.

Ausonia Tools ([%22]https://www.ausoniatools.com/): coltello per ambito agricolo; Canton Colori ([%22]http://www.cantoncolori.it/): mazzetta colori dedicata prodotti campione; Cappellotto (http://www.cappellottosrl.com) : rivestimento camion per spurghi; Degano Primo ([%22]http://www.deganoprimo.it/): valorizzazione potenzialità del metallo; L&S (https://www.ls-light.com): soluzioni estetice per illuminazione customizzabile e modulare per il retail; Midj (http://www.midj.com/it): arredi modulari per abitazioni; YOXOI Tennis (): linea abbigliamento sportivo; Neiko + Palazzetti (https://www.neiko.it e https://palazzetti.it): nuovo catalogo con uso realtà aumentata; Craf Spilimbergo (https://www.craf-fvg.it): valorizzazione marchi archivio Zanussi; Temrex (https://www.temrex.it) : scaffalature e maniglia ergonomica e programma di movimentazione; Gruppo Leonardo (http://www.consorzioleonardo.pn.it/chi-siamo/il-consorzio-leonardo): prodotto audiovisivo/multimediale su Da Vinci e Pordenone); Pordenone Design Week (http://www.pordenonedesignweek.it): concept sito web e comunicazione on-line.

La Pordenone Design Week è orgogliosa di avere avuto un grande numero talmente alto di aziende che hanno chiesto di partecipare ai workshop al punto da non poter soddisfare tutte le richieste. Questo è sicuramente di buon auspicio per le prossime edizioni.



L'apertura ufficiale della PDW, aperta a tutti, invece, verrà data alle 11 in Aula S1 con il saluto delle autorità e la lectio magistralis di Carlo Castiglioni, Presidente della Fondazione Achille Castiglioni fondata nel 2012 per mantenere la memoria del lavoro svolto dal padre in tanti anni. Un momento importante di ispirazione per tutti i partecipanti, ma soprattutto per i ragazzi, alcuni dei quali si confronteranno per la prima volta con il mondo delle imprese e che ascolteranno quali furono i percorsi tra progetto e industria affrontati dai tre fratelli Castiglioni – Achille, Livio e Piergiacomo – ovvero tra ideazione e realizzazione.



Nel suo discorso Carlo Castiglioni proporrà un racconto diviso in tre parti e accompagnato da una selezione di oggetti, a loro volta portatori di una storia. Innanzitutto ricorderà chi era il padre, Achille, approfondendo la sua idea di cos’è design e di cosa fanno i designer partendo dalla sua famosa espressione “Se non siete curiosi lasciate perdere”. Passerà poi ad approfondire il concetto di “oggetti anonimi” da cui i fratelli Castiglioni hanno tratto ispirazione per molti dei loro progetti, tra cui la lampada Arco, per mostrare come al cambiare della funzione di un oggetto cambia anche il comportamento dell’utilizzatore. Infine, il rapporto tra progettazione e industria rappresentato dalla viene raccontato attraverso il ricordo della cattedra che Achille ottenne a Torino nel 1961 denominata “Progettazione artistica per l’industria”, ovvero la formazione di designer che progettano cose che verranno replicate in grande numero.



“La mostra in corso a Pordenone è la summa del pensiero e della produzione di Achille, Livio e Piergiacomo Castiglioni che hanno saputo inserirsi nel contesto economico degli anni ’60 quando gli industriali più avveduti si rivolgevano ai designer per integrare le proprie capacità produttive con lo spirito di innovazione dell’epoca. Achille era molto fiero dell’interruttore rompitratta VLM, un oggetto essenziale disegnato con il fratello Piergiacomo nel 1968 e ancora oggi in produzione, perché aveva così avuto la possibilità di entrare nella casa di tutti” ha commentato Carlo Castiglioni rimandando all’iniziativa espositiva in corso alla Galleria Harry Bertoia e parte integrante della PDW.



