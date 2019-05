Al via la 21esima edizione delle Petrarchiadi

Tutto pronto per le Petrarchiadi, la manifestazione ideata dal professor Massimo Stera che segna il termine del percorso scolastico dei ragazzi del Liceo Petrarca di Trieste. L’evento, giunto alla 21esima edizione è in programma lunedì 3 giugno a partire dalle 10 nel cortile della sede centrale del Liceo Petrarca, in via Rossetti 74.

Le Petrarchiadi sono molto amate dagli studenti del liceo triestino. La finalità è quella di salutare in maniera gioiosa le classi che si preparano all’imminente esame di stato. Per partecipare non è necessario essere dei campioni dello sport: il carattere dei giochi sarà attinente alle attività motorio-sportive, ma non necessariamente ad alto contenuto tecnico per consentire la più ampia partecipazione degli alunni. Quest’anno parteciperanno 10 classi e circa 250 studenti.

Già nella settimana precedente, a scuola si respirerà l’aria della sana e goliardica competizione fra le classi. Ciascuna, infatti, sceglierà un tema che sarà rappresentato negli stendardi, nelle coloratissime magliette, per poi culminare nell’ideazione del trucco e delle coreografie della danza di ciascuna classe. Tutti questi elementi saranno oggetto di valutazione di una giuria, formata da alcuni insegnanti, che attribuirà un punteggio considerando soprattutto la coesione del gruppo.

Come di consueto la prima parte dell’evento sarà riservata alla presentazione delle danze. Ogni anno gli studenti sbalordiscono i numerosi spettatori con trovate insuperabili ed effetti a sorpresa. Successivamente le classi parteciperanno ad alcuni giochi di gruppo ispirati al team building. In questa fase due insegnanti potranno essere schierati da ciascuna classe ed essere utilizzati come jolly per raddoppiare i punti conquistati.