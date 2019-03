Al via la decima edizione di 'Nel giardino del Doge Manin'

Sabato 16 marzo verrà inaugurata a Villa Manin di Passariano la X edizione di “Nel giardino del Doge Manin”, rassegna dedicata al miglior florovivaismo oggi sul mercato.

Organizzata dall’Erpac – Ente regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, con la collaborazione della cooperativa “Agricola Monte San Pantaleone” di Trieste, la manifestazione vedrà la presenza di circa cento espositori, che metteranno in mostra i prodotti del loro lavoro, la loro abilità nel curarli e trasformarli, ma anche la loro disponibilità a conversare con i presenti di “fiori e dintorni”.



Si partirà alle 11 nella Sala convegni di Villa Manin, con una introduzione del direttore generale di Erpac, Anna Del Bianco, la presentazione della manifestazione a cura di Giancarlo Carena della cooperativa Monte San Pantaleone e un intervento del vicepresidente della Regione FVG, Riccardo Riccardi.



Si passerà poi all’inaugurazione di “Fiori in Villa. Dipinti e disegni dai Musei provinciali di Gorizia”, mostra che rimarrà aperta nella Sala esposizioni Barchessa di Levante fino al 2 giugno e che proporrà una selezione di opere dell’800 e del ‘900 ispirate proprio ai fiori.

Alle 15, alla presenza dell’assessore regionale alla cultura e allo sport, Tiziana Gibelli, si tornerà nella Sala convegni per la presentazione di due guide curate dall’Erpac e edite da Gangemi: “La verde sorpresa. Guida ai parchi e ai giardini storici privati del Fvg” e “In luoghi più esposti ad essere veduti. Guida alle ville venete e dimore storiche nel Friuli occidentale”.



La presentazione sarà a cura della giornalista e scrittrice Elisa Cozzarini e dell’architetto Giorgio Galletti, già direttore dell’Ufficio ville parchi e giardini della Soprintendenza per i beni architettonici di Firenze, componente del comitato scientifico dell’Associazione parchi e giardini d'Italia.

Ma fra i vari incontri ci sarà spazio anche per ammirare e parlare degli interventi di sistemazione del parco di Villa Manin, con la nuova area giochi per i bimbi, le settanta nuove panchine e i molti contenitori per la raccolta differenziata.



La manifestazione proseguirà domenica 17 marzo con ulteriori appuntamenti.