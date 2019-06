Alberghi, viaggi e ristoranti ‘solo per adulti’

L’arrivo di un bambino sconvolge la vita di una famiglia per le responsabilità che comporta, ma anche per tutti quei piccoli, ma significativi, cambiamenti nelle abitudini quotidiane. Andare a mangiare una pizza con un bebè, per esempio, diventa complicato. Non solo ci si deve ricordare il necessarie (pannolini, salviette, biberon, qualche giochino e seggiolone) pena il rischio di una fuga precipitosa dal ristorante, ma spesso sono gli stessi ambienti a non essere ‘a misura di bambino’.



Quanti di noi, dovendo cambiare il pargolo, hanno trovato la toilette del locale dotata di fasciatoio? E quanti offrono i servizi igienici ad altezza di un quatrenne? È più facile invece, trovare aree attrezzate con i giochi o la disponibilità di carta e pennarelli in quantità per far passare ai bambini il tempo di pranzi e cene. Certo, a guardare oltreconfine ci si accorge subito della differenza: l’Austria e tutto il Nord Europa sono ancora esempi che raramente seguiamo.



Mezzi pubblici, locali, musei sono in genere difficilmente fruibili da genitori con bambini molto piccoli, spesso perché non si sono progettati spazi e servizi adeguati anche solo per lasciare il passeggino. Anzi, sempre più si va affermando la mentalità e l’offerta child free: bar, ristoranti ed alberghi offrono ai propri clienti ore tranquille in locali che garantiscono l’assenza di pargoli, considerati rumorosi e spesso maleducati. In Fvg nessuno ha finora esposto cartelli ‘Noi bambini non possiamo entrare’, ma Trentino Alto Adige e Riviera adriatica veneta offrono già questa proposta. Una mossa commerciale di differenziazione dell’offerta da parte degli esercenti, certo, ma forse anche la spia di una società che con i più piccoli non è così accogliente come vorrebbe far credere.