Alessia Maugeri è Miss Brugnera

Si è conclusa in bellezza la “Quattro Giorni di Brugnera” evento di grande successo e richiamo che ha deciso di proporre, anche quest’anno nella serata finale, una selezione valida per “Miss Italia 2019”.



Molte le persone che si sono date appuntamento in Piazza Santissima Trinità a Brugnera per assistere allo spettacolo ed applaudire la vincitrice del primo titolo in palio, “Miss Brugnera”, che è stato assegnato ad Alessia Maugeri, ventidue anni di Udine, studentessa in architettura.



Al secondo posto, la fascia di “Miss Rocchetta Bellezza” è andata a Manuela Pischiutta, ventidue anni, geometra di San Daniele; terza classificata, Caterina Desiderio, diciannove anni di Monfalcone, studentessa all’Istituto Socio sanitario; al quarto posto, Asia Abelli, diciotto anni di Casale sul Sile, studentessa in relazioni internazionali; quinta classificata, Alice Eulisse, vent’anni di Venezia, impiegata in un cantiere nautico; al sesto posto, Nicole Buttafuoco, parrucchiera diciottenne di Belluno.



Alessia Maugeri, Manuela Pischiutta e Caterina Desiderio sono ammesse alle finali di “Miss Italia” in regione in programma nei mesi di luglio e agosto ed alla finale di “Miss Friuli Venezia Giulia”, giovedì 22 agosto al Centro Congressi Kursaal di Lignano Sabbiadoro.



Per partecipare a “Miss Italia” in Friuli Venezia Giulia, è possibile contattare Paola Rizzotti, titolare dell’agenzia “modashow.it” responsabile regionale del concorso, telefonando o inviando un messaggio al numero 393.3352362 (la partecipazione al concorso è totalmente gratuita).



Informazioni ed aggiornamenti sono disponibili sulla pagina Facebook e Instagram “Miss Italia Friuli Venezia Giulia”.