Alessia Orlandi è Miss Terme di Lignano

Alessia Orlandi di Udine si è aggiudicata ieri pomeriggio il titolo di Miss Terme di Lignano. Un luogo unico nel suo genere, la terrazza sul mare delle “Terme di Lignano - Centro Mességué” di Lignano Riviera con il mare, la spiaggia all’ora del tramonto, che hanno fatto da sfondo a questa selezione valida per l’ottantesima edizione di “Miss Italia”.

Alessia ha 18 anni, studia al liceo delle scienze applicate e ha la passione del disegno e della danza sportiva. Le altre fasce sono state assegnate a: Denise de Paciani, 18 anni di Fontanafredda, studentessa al liceo scientifico “Miss Rocchetta Bellezza”; terza classificata, Jennifer Pavesi, 18enne di Terzo di Aquileia, studentessa al liceo delle scienze umane; al quarto posto con il titolo di “Miss Be_Much” Caterina Foschiani, 21anni di Adegliacco di Tavagnacco, commessa; quinta classificata Chiara Ifigenia, 19 anni di Udine, neodiplomata in grafica e comunicazione; al sesto posto, Marina Civita, 27 anni, commessa di Lignano Sabbiadoro.

Molto apprezzato dal pubblico lo spettacolo, presentato da Michele Cupitò, organizzato dalla Direzione delle Terme di Lignano e coordinato dallo staff dell’agenzia “modashow.it” che ha visto, anche, la presenza del maestro Gianni Favro, in arte “Gianni Sax” che ha proposto intermezzi musicali, dal vivo, di alto livello. Le prime tre classificate (Alessia, Denise e Jennifer) sono ammesse alle finali di “Miss Italia” in Regione in programma in queste settimane ed alla finale di “Miss Friuli Venezia Giulia”, giovedì 22 agosto al Centro Congressi Kursaal di Lignano Sabbiadoro.

Per iscriversi alle prossime selezioni di “Miss Italia” in Friuli Venezia Giulia (lunedì 29 luglio in Piazza a Duino Aurisina e venerdì 2 agosto in Piazza a Cordenons), è possibile contattare direttamente la responsabile regionale Paola Rizzotti, telefonando o inviando un messaggio al numero 393.3352362 oppure compilando il modulo sul sito www.missitalia.it (la partecipazione al concorso è totalmente gratuita).

Informazioni ed aggiornamenti sono disponibili sulla pagina Facebook ed Instagram “Miss Italia Friuli Venezia Giulia”.