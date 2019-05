Alla Grotta Nuova di Villanova c’è Diversamente Speleo

C’è attesa per “Diversamente Speleo 2019”, un evento interamente dedicato all'incontro tra mondo sotterraneo e disabilità. L’appuntamento è per domenica 26 maggio, dalle 9 alle 13, a Villanova delle Grotte. La manifestazione è organizzata dal Gruppo Esploratori e Lavoratori Grotte di Villanova (Gelgv), in collaborazione con il Gruppo Ricerche Ipogee Friulane di Tarcento e con il prezioso supporto dei migliori speleologi del territorio: il Gruppo Uscite Speleo Tecnica Fvg, il Forum Julii Speleo di Cividale e il Gruppo Speleologico Carnico Gortani di Tolmezzo. Anche quest'anno, i principali gruppi speleologici del territorio faranno conoscere alle persone disabili, alle loro famiglie, alle associazioni e ai centri diurni del territorio, in tutta sicurezza, il mondo ipogeo, nella bella cornice naturale della Grotta Nuova di Villanova. La novità dell’edizione 2019 prevede la partecipazione dell’associazione OpenAirLife, del Collegio delle Guide Speleologiche Fvg e della Compagnia dei Riservati.



«Non sveliamo ancora – spiegano gli organizzatori - quale sarà lo spettacolo ma possiamo anticipare che, a differenza degli anni scorsi, i ragazzi potranno visitare una parte del nuovo percorso turistico della Grotta Nuova, che ancora non era mai stato utilizzato per questo evento. Il tutto sarà reso ancora più emozionante grazie alla bellezza naturale di questo scenario. Come per le precedenti edizioni, sono previste tre discese, per gruppi a numero chiuso (massimo 20 persone): alle 9, alle 10 e alle 11. I partecipanti, oltre a godersi la visita assieme a familiari e accompagnatori, saranno guidati dagli speleologi e avranno in dotazione alcuni caschetti a led. Diversamente Speleo propone questa sfida per dimostrare che il mondo ipogeo può essere vissuto anche dalle persone diversamente abili, in tutta la sua bellezza e soprattutto in sicurezza».



L'evento è totalmente gratuito. I posti sono limitati e pertanto è necessaria la prenotazione.



«Per chi parteciperà è indispensabile – avvertono gli organizzatori – non soffrire di claustrofobia o problemi cardiaci e non avere difficoltà a fare circa 200 scalini. Si raccomanda abbigliamento caldo e scarpe da trekking: all'interno della grotta ci sono 11 gradi costanti». Per informazioni e prenotazioni contattare Tiziana all’indirizzo mail tizcaver@gmail.com, chiamare il numero 347-8830590 oppure visitare il sito internet www.grottedivillanova.it.