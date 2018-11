Alla Marina San Giorgio arriva la ricarica per le auto elettriche

Si allarga la rete per il rifornimento elettrico in Friuli Venezia Giulia. Sky Gas & Power, società di Udine attiva su scala nazionale nella fornitura di energia elettrica e gas, ha attivato una colonnina per le auto elettriche ai Cantieri Marina San Giorgio di San Giorgio di Nogaro. Una scelta dettata dalla volontà di diffondere una maggiore cultura ambientale partendo proprio dai consumi energetici. "Il coinvolgimento dei nostri clienti in questa azione rientra in una precisa politica: promuovere la sostenibilità attraverso azioni quotidiane, come può essere quella di spostarsi in auto", spiega Stefano Caldarazzo, fondatore e CEO di Sky Gas & Power.

"L’installazione a San Giorgio di Nogaro, prosegue un percorso che abbiamo avviato fin dall’anno scorso in Friuli Venezia Giulia per la diffusione delle colonnine: sono state posizionate fino ad oggi allo stabilimento balneare Astoria a Sottomarina di Chioggia e al ristorante Podere dell’Angelo di Pasiano di Pordenone. Nonostante la mobilità elettrica non sia ancora particolarmente diffusa, sono postazioni che vengono molto utilizzate".

Ai Cantieri Marina San Giorgio, la colonnina ha trovato posto nelle immediate vicinanze del ristorante. "Un punto di facile accesso per quanti frequentano la nostra struttura", osserva Davide Piccinin, amministratore unico e presidente dei Cantieri Marina San Giorgio. Primo approdo per la cantieristica da diporto nato nella zona industriale Aussa Corno 45 anni fa, Cantieri Marina San Giorgio ha 300 posti barca (per imbarcazioni dai 7 ai 35 metri) con 12.000 metri quadri di capannoni su un’area da 40.000 metri. L’intero complesso si affaccia sul fiume Corno, in acqua dolce, a circa 4 miglia dal mare aperto.

"Il tema ambientale ci viene ricordato quotidianamente guardando la darsena che fu dragata e bonificata da mio padre Angelo insieme con un gruppo di imprenditori nel 1973 per far spazio a marina San Giorgio", continua Piccinin. "La mobilità elettrica, che sta trovando spazio anche nel mondo della navigazione, merita di essere incentivata e valorizzata. Passaggio fondamentale è però la diffusione di appositi punti di ricarica".

La colonnina installata ha un doppio attacco universale da 22 Kw così da poter rifornire tutte le auto elettriche presenti sul mercato, dalle case automobilistiche più comuni quali Nissan, Bmw, Renault, Citroen, Volkswagen e Smart, fino alle Tesla. "La mobilità elettrica rappresenta il futuro", conclude Caldarazzo. "La capillarità dei punti di ricarica è quindi un passaggio indispensabile per sostenere un nuovo concetto di sostenibilità: ad una qualità “ecologica” dell’energia utilizzata deve abbinarsi anche un servizio puntuale. Sky Gas & Power segue un comportamento sostenibile, non anonimi call center, ma una rete qualificata di consulenti capace di orientare le scelte e indicare le soluzioni migliori per ridurre i consumi".

Sky Gas & Power - Attiva dal 2014 nel mercato liberalizzato del gas e dell’energia elettrica, Sky Gas & Power è un’azienda di Udine che opera su scala nazionale. È in grado di gestire tutto il ciclo attivo della filiera del gas naturale e dell’energia elettrica e si rivolge oggi a tutti i tipi di clientela offrendo non solo prezzi fissi e indicizzati ma anche energia certificata prodotta da fonti rinnovabili. Impiega 11 dipendenti e dà lavoro ad una trentina di consulenti commerciali. Il fatturato, in costante crescita dalla fondazione, nel 2017 si è attestato oltre i 30 milioni di euro. www.skygaspower.com