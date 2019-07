Alla Riserva di Cornino 'La vita in una goccia d’acqua'

Sarà l’acqua la protagonista del prossimo evento in calendario alla Riserva Naturale del Lago di Cornino. Domenica 14 luglio, a partire dalle 9, ci sarà “La vita in una goccia d’acqua”. In programma, alle 9, una visita guidata alla scoperta dei segreti che si celano nelle acque che bagnano la Riserva Naturale: il lago di Cornino, il fiume Tagliamento e la roggia di Cornino.

Tensione superficiale e capillarità saranno solo alcuni degli argomenti trattati durante la giornata attraverso laboratori ed esposizioni a misura di bambino, a disposizione dei visitatori dalle 11.30 alle 13 e dalle 14 alle 17.30. L’evento è completamente gratuito. "Composta chimicamente da due atomi di idrogeno e un atomo di ossigeno – ricordano gli organizzatori -, l’acqua costituisce da sempre una risorsa indispensabile per la sopravvivenza dell’uomo e di tutti gli organismi viventi sul nostro pianeta. È una fonte preziosa ed essenziale di sostentamento, non sempre accessibile a tutti. A causa delle attività poco attente di civilizzazione da parte dell’uomo, molte sorgenti idriche sono state contaminate da sostanze assolutamente nocive per qualsiasi organismo e per l’intero ecosistema ambiente".

Durante la giornata saranno anche proposti laboratori ed esperimenti per scoprire le enormi potenzialità di questo elemento. La Riserva Naturale Regionale del Lago di Cornino è aperta (fino a settembre) tutti i giorni, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Gruppi e comitive possono prenotare accompagnamenti specifici in base alle esigenze organizzative.