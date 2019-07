Alla scoperta degli animali notturni allo Zoo di Lignano

Appuntamento all’imbrunire al Parco Zoo Punta Verde di Lignano alla scoperta degli animali notturni più carismatici presenti nella struttura. Venerdì 12 luglio dalle 19.45 previa prenotazione la possibilità di partecipare alla suggestiva passeggiata all'imbrunire per scoprire e ammirare da vicino la bellezza di animali come il leopardo delle nevi, il puma, il caracal, il panda rosso e altri ancora.



“Con questa iniziativa – spiega il direttore Maria Rodeano – vogliamo offrire l’opportunità ai nostri visitatori di passeggiare nelle ore serali, prima del tramonto, per ammirare con calma e in silenzio i nostri animali più carismatici, padroni della sera ma anche ambasciatori di luoghi lontani spesso minacciati dalle attività umane. Accompagnati da una guida del nostro Parco sarà possibile esplorare una delle aree più suggestive e nascoste dello Zoo ma anche conoscere l’impegno quotidiano che ci mettiamo per garantire un futuro alla Natura”.



Per maggiori info e prenotazioni telefonare allo 0431 428775 oppure www.parcozoopuntaverde.it