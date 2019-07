Alla scoperta del cielo del luglio 1969

Com’era il cielo che si presentò agli astronauti Neil Armstrong e Buzz Aldrin quando atterrarono sul suolo lunare, il 21 luglio 1969? Domenica 21 luglio 2019 all'Immaginario Scientifico di Pordenone, per ricordare i 50 anni dello sbarco sulla Luna, durante l’orario di apertura del museo sono in programma le speciali visite al planetario “Allunaggio 50”.



Ogni ora, a partire dalle 15.00, adulti e bambini da 6 anni in su potranno vedere una simulazione della volta celeste lunare del luglio 1969, ricordando lo storico evento e provando a rispondere a domande e curiosità: perché ad esempio nelle foto scattate quel giorno non appaiono le stelle? Di chi è la famosa l’impronta fotografata?



Il costo delle visite speciali al planetario è di € 3,00 a partecipante, ridotto € 2,00. Iscrizioni sul posto



Come tutte le domeniche di luglio, il 14 luglio l'Immaginario Scientifico sarà regolarmente aperto 10.00 alle 18.00: i visitatori di ogni età potranno addentrarsi nel mondo della scienza, sperimentando liberamente sui diversi “exhibit hands-on”, che permettono di scatenare e toccare con mano i fenomeni naturali. Nello spazio dedicato alle multivisioni si potrà vedere la mostra multimediale “Cosmica. Pianeti, galassie, universi”,un viaggio nell’Universo, alla volta dei suoi misteri più insondabili, dal Big bang alla formazione delle galassie, dai buchi neri alla “dark energy”, ammirando meravigliose immagini fornite da telescopi, satelliti e sonde, oltre alle simulazioni realizzate al computer.