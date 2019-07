Alla scoperta della vita notturna delle farfalle

Lo sapete perché gli insetti, di notte, sono attirati dalle luci? Lampioni pubblici, lampadari di casa, anche solo la luce della torcia se camminate in campagna. Perché le scambiano per la Luna. Basti pensare che per milioni di anni non c’era l’illuminazione, e la sola luce che c’era era proprio quella della Luna. Questo e tanti altri segreti e curiosità sul mondo degli insetti saranno svelati sabato 3 agosto, in occasione della “Notte delle farfalle”, l’evento più longevo e di maggior successo della Casa delle farfalle.



Per l’occasione, sabato si spegneranno tutti i lampioni del paese e verrà accesa una grossa lampada speciale sul prato della struttura. La serata sarà poi condotta da Francesco Barbieri, capo entomologo della butterfly house, che catturerà le farfalle e gli insetti (con delicatezza) e racconterà le loro storie agli ospiti in visita.



Prima delle storie degli insetti del Friuli, però, in piccoli gruppi, e con una guida alla luce di piccole torce, ci si avventurerà nelle serre tropicali di Bordano, al buio, per scoprire la vita notturna tropicale. A noi sembra un po’ strano, ma sono molte di più le specie animali che vivono di notte rispetto a quelle diurne. Di notte fa meno caldo, ed è più semplice catturare le prede, anche se occorre imparare alcuni accorgimenti per potersi muovere al buio. Ne sentirete, di storie strane, sia di animali esotici che di bestiole locali: quali saranno le più strane e interessanti?



Quella di sabato sarà la seconda “Notte delle farfalle” del 2019. La terza e ultima sarà il 31 agosto prossimo. L'evento è a numero chiuso e occorre prenotarsi, scegliendo anche un orario di partenza. La durata è di 1 ora e mezza (partenze ogni 15 minuti dalle 21 a mezzanotte circa). Il costo è 8 euro per i grandi e 6 euro per i ragazzi.



Ma le sorprese non sono finite. La mattina seguente (domenica 4 agosto), in occasione della festa del paese di Bodano, le guide della Casa delle farfalle accompagneranno gratuitamente gli appassionati di natura in una passeggiata naturalistica nella campagna circostante, alla scoperta di flora e fauna locali, un grande patrimonio naturale e culturale. Anche se gratuito, occorre prenotarsi anche in questo caso (344 2345406).