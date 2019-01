Alla scuola Mazzini di Udine il premio dei presepi

Il voto popolare promosso dalla nostra testata Il Friuli e legato al Concorso presepi nelle scuole ha premiato la primaria ‘Mazzini’ di Beivars, a cui è andato un buono per materiale didattico consegnato dal direttore Rossano Cattivello e dalla rappresentante dell’editore Mediafriuli Paola Perabò. Entrando nel dettaglio, nel combinato tra coupon del settimanale e voti del sito, la ‘Mazzini’ ha totalizzato 18.503 voti. Seguono la scuola dell’infanzia di Camino al Tagliamento con 8.230, la primaria di Attimis con 6.296, la Montessori di Udine con 4.340 e di seguito le altre.

Vincitore assoluto della 14a edizione - promossa dal Comitato regionale Unpli in collaborazione con la Filologica e sostenuta da Civibank e Fondazione Friuli - è invece la primaria ‘Biavi’ di Cervignano.

Secondo posto ex aequo per la primaria di Cervicento, Treppo-Ligosullo e della primaria Scek di Duino Aurisina mentre il terzo posto è stato assegnato alla scuola dell’infanzia di Porcia.

Oltre a quello de Il Friuli un ulteriore premio speciale è andato alla scuola dell’infanzia di San Daniele che ha utilizzato per la sua opera il materiale di recupero delle foreste colpite dal maltempo di ottobre.

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente regionale delle Pro Loco Valter Pezzarini che ha ricordato come a questa edizione hanno partecipato 53 scuole per un totale di 3mila bambini coinvolti.