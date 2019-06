Allianz lancia la polizza per cani e gatti

Allianz, sensibile ai bisogni delle famiglie italiane e sempre alla ricerca di soluzioni assicurative semplici quanto efficaci, ha deciso di ampliare la protezione per i cani e i gatti di casa, creando una polizza ad hoc, Allianz PetCare. L’Italia è il primo paese per numero di animali da compagnia rispetto alla popolazione secondo il Rapporto Assalco 2019 relativo agli animali domestici in Europa: sono circa 14,5 milioni i cani e i gatti che vivono con le famiglie italiane.

Il cane, inoltre, è il pet preferito dal 51,6% degli intervistati, mentre i gatti raccolgono il 33,3% delle preferenze. Allianz PetCare è un’assicurazione che permette di dedicare le cure migliori a cani e gatti grazie al rimborso delle spese veterinarie – valido in tutto il mondo – in caso di infortunio o malattia. Con Allianz PetCare è disponibile anche una protezione di responsabilità civile – valida in tutto il mondo, eccezione fatta per Stati Uniti e Canada – per i danni che cani e gatti possono causare ad altri, inclusi i figli dell’assicurato se minori di 14 anni.

È una polizza di durata annuale pensata per proprietari di cani e gatti, che, secondo le stime di Eurispes 2018, spendono per cibo, vaccini e spese veterinarie sino a 50€ mensili (57% dei casi) o addirittura sino a 100€ mensili (37% dei casi) per i propri amici a quattro zampe.

In linea con la strategia di Allianz di sviluppo innovativo dell’offerta e semplificazione dei servizi, Allianz PetCare è disponibile sull’app AllianzNOW, direttamente dal proprio smartphone 24 ore su 24, sette giorni su sette, per avere informazioni sulla propria copertura, su come denunciare un sinistro o avere informazioni relative all’agenzia Allianz. In caso di necessità non solo l’assicurato, ma anche i suoi familiari o chiunque stia custodendo l’animale potrà gestire tramite l’app AllianzNOW qualsiasi criticità che lo riguardi.

Con una polizza è possibile assicurare fino a 5 animali, tra cani e gatti, purché essi abbiano un’età compresa tra 8 settimane e 10 anni compiuti, siano dotati di microchip, di libretto sanitario, risultino iscritti all’Anagrafe Animali d’Affezione, in possesso dei requisiti di buono stato di salute.

Allianz PetCare prevede il rimborso fino a 3.000 euro delle spese veterinarie in caso di infortunio o malattia e una protezione fino a 1.000.000 di euro per i danni causati da cani e gatti a persone, altri animali o cose.

I quattro pacchetti disponibili sono i seguenti:

1. Protezione Completa Rimborsa le spese veterinarie con e senza intervento chirurgico, comprese quelle sostenute nei 40 giorni prima e dopo il ricovero, oltre a visite, esami, fisioterapia, agopuntura e osteopatia anche in assenza di ricovero in caso di infortunio o malattia. In più, protegge dai danni che il cane o gatto potrebbe causare a persone, altri animali o cose;

2. Interventi Chirurgici e Danni a terzi Protegge dai danni a terzi causati dal cane o dal gatto e rimborsa le spese veterinarie in caso di intervento chirurgico, con o senza ricovero, comprese quelle sostenute nei 40 giorni prima e dopo l’intervento;

3. Globale Spese Veterinarie Offre il rimborso delle spese veterinarie con e senza intervento chirurgico, comprese quelle sostenute nei 40 giorni prima e dopo il ricovero, oltre a visite, esami, fisioterapia, agopuntura e osteopatia anche in assenza di ricovero in caso di infortunio o malattia;

4. Interventi Chirurgici È la protezione che rimborsa le spese veterinarie in caso di intervento chirurgico, con o senza ricovero, comprese quelle sostenute nei 40 giorni prima e dopo l’intervento.

Allianz PetCare è disponibile a partire da 10€ al mese per il cane e da 6€ al mese per il gatto. Inoltre sul sito https://petcare.allianz.it/ è possibile con pochi click ricevere una quotazione personalizzata al proprio indirizzo email.

Il 19 maggio è partita la campagna radio della durata di 3 settimane sul nuovo prodotto Allianz PetCare. Lo spot da 30’’ racconta che Allianz PetCare rimborsa le spese veterinarie così da garantire ai propri amici a quattro zampe le migliori cure e con pochi euro in più si possono affrontare con serenità anche i danni che potrebbero causare a terzi.