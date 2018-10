Allo Zanon a scuola di Europa

Presso l’IT “A. Zanon” di Udine venerdì 19 ottobre ha avuto luogo l’Erasmus-Fest, al termine della settimana di accoglienza degli ospiti internazionali provenienti da Austria, Grecia e Francia coinvolti nel progetto biennale finanziato dall’UE Erasmus+ dal titolo “Europäische Arbeitswelten?” (“Mondi lavorativi europei?”).



Il progetto prevede la cooperazione con tre Istituti scolastici europei: Liceo Joffre di Montpellier, Liceo Anton-Kriegergasse di Vienna e Gymnasio Chanion di Chania. Mediante l’organizzazione di incontri nei 4 paesi delle scuole partner, lo scopo del progetto è offrire agli studenti una panoramica di varie realtà lavorative europee che permettano loro- in un’epoca caratterizzata dalla globalizzazione- di riflettere in un’ottica transnazionale su questo tema. Per poter presentare ai partner stranieri in visita a Udine dal 14 al 20 ottobre 2018 uno spaccato del mondo del lavoro in Friuli-Venezia-Giulia, gli studenti dell’IT “A. Zanon” hanno selezionato 16 aziende rappresentative dell’economia friulana e raccolto informazioni attraverso il contatto diretto con persone che vi operano, effettuando interviste e documentando il lavoro di approfondimento con foto o video. Il gruppo di progetto transnazionale ha visitato, tra le altre, le aziende Morgante, Danieli, Calligaris e Illy; in tali occasioni gli ospiti internazionali hanno potuto scoprire direttamente realtà produttive di grande interesse.



Con l’intento di disseminare le attività del progetto Erasmus+ e di agganciarsi all’iniziativa europea degli Erasmus Days, l’Istituto “A. Zanon” ha organizzato l’Erasmus-Fest decidendo di coinvolgere la comunità scolastica in una giornata interamente dedicata al suddetto progetto e quindi all’internazionalità e all’Europa, sperimentando una formula ancora poco praticata dalla scuola italiana: Project Based Learning (PBL).



Ventinove classi hanno portato a termine il progetto loro assegnato che consisteva nel trasformare gli spazi scolastici in stand allestiti a piacere; gli studenti hanno raccontato con grande creatività e in piena autonomia diversi temi legati alla mobilità giovanile, al patrimonio culturale locale ed europeo, al progetto Erasmus+. Le porte delle aule si sono aperte rivelando degli scenari insospettati caratterizzati da uno spiccato senso estetico e da una grande varietà di attività ( letture sceniche, debate, lezioni di danza, stand enogastronomici, agenzie turistiche, narrazione di miti, di esperienze di studio, di stage, di scambi interculturali, digital story telling e presentazioni multimediali; né sono mancate elaborazioni statistiche di dati sulla mobilità giovanile in Europa, la ricostruzione della mappa dell’internazionalità della scuola con i movimenti di affluenza verso la scuola e le mobilità etc.). La creatività degli studenti si è espressa con grande partecipazione nel ricreare nelle aule ambienti che richiamassero nei visitatori gli usi, le tradizioni e i monumenti di alcune delle nazioni costituenti l’ Unione Europea ad esempio la fantasiosa riproduzione del labirinto di Cnosso e di un tempio hanno caratterizzato lo stand dedicato alla Grecia, mentre forse per la prima volta una bicicletta ha fatto bella mostra di sé in un’aula di scuola a rappresentare un Paese di ciclisti quale l’Olanda e altro ancora. Giornalisti per un giorno, alcuni ragazzi hanno persino messo in piedi una redazione di giornale.



Un’energia contagiosa si è diffusa scuotendo l’assetto tradizionale dell’Istituto e ha consentito a studenti italiani e ospiti internazionali di interagire in un clima di grande allegria ed entusiasmo. La festa si è poi spostata nell’Auditorium Zanon, dove le note della band del gruppo artistico DanZAeNONsolo hanno aperto la seconda parte della mattinata; ai saluti delle autorità e delle personalità presenti, dott.ssa Elisa Battaglia, Assessore all'Istruzione, Pari opportunità, Politiche per il superamento delle disabilità, dott.ssa Laura Rizzi, delegata del Rettore dell’Università di Udine per l’Orientamento, dott. Mauro Lizzi della Prima Cassa credito cooperativo FVG di Martignacco e dott. Giampietro Zamò della Danieli, è seguito l’intervento della giornalista Paola Del Degan la quale ha raccontato al pubblico dell’Auditorium la storia del dottor Domenico Lenarduzzi, un friulano doc padre fondatore del progetto Erasmus. Un esempio per i ragazzi di tenacia e volontà. Figlio di un minatore emigrato in Belgio, Domenico Lenarduzzi nonostante le umili origini è divenuto funzionario dell’UE nel settore educativo e si è battuto per quasi 10 anni contro lo scetticismo di istituzioni e università per dare vita all’Erasmus, progetto che sostiene un’istruzione di qualità mobile ed europea in cui credeva totalmente e che aveva sperimentato in prima persona.



Al termine dell’intervento della dott.ssa Del Degan due studenti della classe 5^DRIM, Francesca Picilli e Stefano Patrone, hanno illustrato in lingua inglese le attività progettuali realizzate nel corso del precedente anno scolastico; subito dopo si è esibito il corpo di ballo del gruppo artistico in una sequenza di stili e di ritmi coinvolgenti che è culminata in un momento emozionante: l’incastro simbolico delle quattro tessere di puzzle del logo del progetto, metafora della cooperazione europea.



La premiazione degli ospiti internazionali e l’esibizione del coro dell’associazione “ZanonAmico” hanno concluso l’evento in un’atmosfera di allegra e variopinta “babele” linguistica e all’insegna di quella che Victor Hugo definirebbe la simpatia delle anime, “germe de cet immense avenir où commencera pour le genre humain la vie universelle et que l’on appellera la paix de l’Europe.”