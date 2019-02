Anche il Friuli ricorda Leonardo Cenci

Venerdì 8 alle 18 nella cappella della Congregazione Figlie della carità di san Vincenzo de’ Paoli di Udine in via Rivis 19, laterale di via Poscolle, il Comitato Friul Tomorrow e l’associazione Vallimpiadi promuovono una messa in ricordo del maratoneta perugino Leonardo Cenci. La funzione sarà celebrata da don Davide Larice.

Daniele Damele e Massimo Medves, responsabili dei due sodalizi promotrici l’iniziativa, hanno ricordato che “Leo ero un amico nostro e del Friuli, partecipò a due maratone di New York mentre era già malato di tumore e qui in Friuli aderì all’Unesco Cities Marathon, alla White Run e alla Matadown”. Venne anche al Caffè letterario di Codroipo dove presentò il suo libro in un’affollata intervista realizzata proprio da Damele. Fondò e presiedette l’associazione “Avanti tutta”, onlus contro il cancro.

“Mi ha colpito duro vedere che Leo se ne è andato alla stessa età in cui se ne andò mia sorella Susanna: 46 anni - ha detto Damele – dopo aver lottato a testa alta, insegnandoci come si fa, per sei anni”.