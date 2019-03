Anche una chat può aiutare i negozianti a sentirsi più sicuri

Le gioiellerie sono in assoluto le attività più a rischio tra i negozi di una città, piccola o grande che sia. Certo è che nel centro storico di Udine i commercianti di via Rialto, piazza San Giacomo e via Canciani sono corsi ai ripari, ingaggiando vigilanti privati, per rendere più sicuro il passaggio al momento della chiusura dei negozi, dalle 18.30 alle 20.30.

“In particolare noi gioiellieri – spiega Cristina Antonutti Franz, titolare del negozio di via Rialto e presidente degli Orafi di Udine - negli ultimi anni ci siamo adeguati ai tempi, dotandoci di antifurti, telecamere e di tutto ciò che la tecnologia offre. E’ sempre un deterrente”. Antonutti Franz non ha subito furti negli ultimi tempi e si sente, tutto sommato, abbastanza sicura.



“Per prima in Italia – spiega la presidente – ho dato il via a Udine alla chat dei commercianti, nella quale i partecipanti possono inviare e mandare informazioni, ma soprattutto segnalazioni. E’ molto utile nel caso in cui un negoziante veda brutte facce che si aggirano davanti al suo negozio e avverta subito i colleghi di stare attenti. Io seguo anche chat di commercianti a livello nazionale e rimango allibita. Ci sono colleghi che hanno subito anche più di una rapina nell’arco di poco tempo. Il Friuli è ancora un’isola felice”.

Ci sono novità per i commercianti anche nella riforma della legittima difesa.

“Considereremo tutte le novità previste – conclude Antonutti Franz -, ma personalmente non prenderei mai in mano una pistola. Non posso garantire, però, che altri miei colleghi non lo farebbero, o che non abbiamo già un’arma per la difesa personale sotto il banco”.