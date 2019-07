Ancora problemi alla scuola Dante di Udine

Nuova gatta da pelare per la scuola primaria Dante Alighieri di Udine. E’ infatti nuovamente a rischio l’attivazione, a settembre, della classe prima. Sono troppo pochi gli iscritti, solo nove e tutti stranieri, all’istituto di riferimento del quartiere cittadino di Borgo Stazione. Lo ha fatto sapere l’assessore comunale all’Istruzione, Elisa Asia Battaglia, questa mattina su Telefriuli durante la trasmissione Ore7.

Le iscrizioni, sospese per la mancanza di organico, erano state riaperte dal dirigente scolastico Paolo De Nardo il 7 giugno scorso, a seguito dell’attribuzione di personale e dell’impegno del Comune – come comunicato in una circolare dal preside – a sostenere il progetto sportivo anche per i prossimi anni. I termini sono scaduti il primo luglio. E i numeri non promettono nulla di buono.

In attesa della decisione dell’Ufficio scolastico regionale, l’amministrazione comunale sta pensando anche a un tetto massimo per gli stranieri, soluzione che comunque l’assessore Battaglia non ritiene risolutiva. “In quella scuola – ha spiegato – si iscrivono i bambini residenti nel quartiere, che appartengono per lo più a famiglie di origine straniera”.