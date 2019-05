Animali Fantastici a Cividale per la giornata dedicata ad Harry Potter

Dopo il successo dell’anno scorso, il magico mondo nato dalla penna di J.K. Rowling ritorna anche quest’anno nella città ducale e allarga i propri confini coinvolgendo anche alcuni protagonisti di Animali Fantastici. Sarà quindi un Harry Potter Day l’evento che prenderà luogo a Cividale del Friuli il 12 Maggio e che abbraccerà in una veste nuova l’intero centro e soprattutto i luoghi più magici della città.



Dalle ore 10.00, infatti, le vie e le piazze principali saranno invase da maghi, streghe e docenti di Hogwarts impegnati ad istruire i partecipanti “babbani” nelle varie materie accademiche o a sfidare i più coraggiosi in duelli all’ultimo incantesimo. Tutte le attività verranno effettuate anche in caso di maltempo (tutte le informazioni si troveranno sulla pagina fb @culturacividale e all’InfoPoint di Palazzo De Nordis).



Al gruppo “Expecto Patronum FVG” quest’anno si affiancheranno anche i rappresentanti del gruppo “Magic Word”, il tutto coordinato dall’Associazione "NovaLudica”, per regalare a tutti i partecipanti una giornata indimenticabile grazie a tantissimi giochi, workshop, gadget e mille altre sorprese esclusivamente a tema Harry Potter! Proprio dei Magic saranno i due ospiti da Animali Fantastici Newt Scamander e Tina Goldstein che, oltre ad essere presenti tutta la giornata in varie attività, terranno addirittura una lezione di magizoologia.

Non mancheranno attività per coloro che cercano l’adrenalina visto che il Parco del Convitto Nazionale Paolo Diacono diventerà per l’occasione un campo da Quidditch dove i gruppi Fenicis Furlanis di Udine, Aquilae Tridentum Quidditch di Trento e Hydras Quidditch Cus di Verona, coinvolgeranno i presenti in emozionanti prove, dimostrazioni, giochi e sfide . In caso di pioggia le attività si terranno nella palestra della scuola media Piccoli.



Molti anche gli appuntamenti culturali, fra i quali alcune visite guidate nei posti più suggestivi di Cividale ed un inedito spettacolo, confezionato ad hoc per questa edizione, alle ore 17.30 presso il Teatro Adelaide Ristori: andrà in scena “H.P. e il Calice di Fuoco” con protagonisti, oltre al gruppo "Expecto Patronum", i corpi di ballo delle scuole di danza “Arteinventando” di Cividale e “DanCanTea” di Remanzacco. Prevendite biglietti sabato dalle 15 alle 17 e domenica dalle 11 alle 13 e dalle 15.30 in poi.



Gran finale alle ore 19.30 presso Piazza del Duomo (o Palazzetto Martiri della Libertà in caso di pioggia) con il “Ballo del Ceppo”, momento clou della pellicola cinematografica, un progetto nato grazie alla collaborazione di "Expecto Patronum" con la band cividalese “Cinque Uomini sulla Cassa del Morto”.



Tutti il programma è su fb @culturacividale.

Se avete un piccolo mago nascosto dentro di voi, il 12 maggio è tempo di svegliarlo! Correte nel vostro sgabuzzino a spolverare scopa magica e bacchetta, vi serviranno a Cividale!!!”.