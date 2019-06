Antigone visita il carcere di Gorizia

Il 4 giugno scorso l'associazione Antigone ha svolto una visita nella Casa Circondariale di Gorizia. L'associazione, attiva da 30 anni nel campo della tutela dei diritti delle persone detenute, da quest'anno ha una propria sezione regionale anche in Friuli Venezia Giulia.



I due osservatori che hanno svolto la visita, membri del direttivo della sezione regionale, Francesco Santin e Jessica Lorenzon, hanno riportato un quadro di precarietà, dato dai lavori di ristrutturazione che si protraggono nell'Istituto da oltre due anni. E' stata rilevata una capienza di 32 posti letto con 26 presenti. Particolarmente critica hanno trovato la situazione delle aree per la socialità e la palestra, entrambe collocate provvisoriamente nel corridoio della sezione; assente è anche un luogo specifico dedicato al culto.



"Questi aspetti appaiono ancor più significativi alla luce della durata dei lavori e del loro portarsi da tempo - sottolinea in una nota Antigone -. Molto rilevante appare anche la totale assenza di mediatori linguistici e culturali. Positivo invece è il risultato che si inizia a intravedere dai lavori che produrranno celle con spazi adeguati e divisioni dell'area giorno dall'area notte". A giorni sul sito dell'Associazione sarà possibile visionare la scheda completa.