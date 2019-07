Aperitivo solidale e 'speed-date' con Medici Senza Frontiere

Venerdì 26 luglio, dalle ore 18 alle 20, presso il Leon D’Oro in via dei Rizzani, il gruppo di Medici Senza Frontiere (MSF) di Udine organizza un aperitivo solidale con “speed-date”. Il funzionamento è semplicissimo: basterà ordinare un aperitivo per dare un contributo concreto ai progetti medico-umanitari di MSFe, nei cinque minuti messi a disposizione dalla modalità speed-date, sarà possibile chiacchierare in prima persona con gli operatori umanitari di MSF che vivono nella nostra regione, tra una missione e l’altra. Diversi operatori, alcuni prossimi ad una nuova partenza, saranno a disposizione per raccontare e per rispondere a domande e curiosità relative alle proprie esperienze sul campo nelle missioni con MSF. Sarà presente ancheun rappresentante del gruppo volontari MSF di Udine, per dare testimonianza del lavoro svolto dal gruppo sul territorio.



Un evento all’insegna dell’informalità, del dinamismo e della freschezza: l’informalità della chiacchierata faccia a faccia tra due soli interlocutori, il dinamismo della modalità speed-date, che rende le discussioni ancora più informali e dirette e la freschezza dell’aperitivo che, accanto alla sete della stagione estiva, proverà a soddisfare la di sete di conoscenza e curiosità: chi sono gli operatori umanitari? cosa fanno, vedono, sentono? cosa provano quando sono in missione in contesti di conflitti, epidemie o catastrofi naturali?



Una bella occasione per scoprire anche chi e quanti sono gli operatori umanitari di MSF che vivono nella nostra regione. Persone come Chiara Pravisani (medico anestesista che collabora con MSF dal 2010 ed ha partecipato a missioni in Yemen e in Pakistan), Manuela Calligaris (che è in MSF dal 2013 ed ha operato come logista in Sud-Sudan, Palestina e Sierra Leone), Mariafrancesca Zamaro (che ha lavorato come infermiera MSF in Pakistan e in Nigeria), Modar Kasoaa (logista MSF tornato dalla Sierra Leone ed in partenza per il Sud-Sudan), a cui tutte queste domande e molte altre potranno essere rivolte di persona.



Unico limite, il tempo dello speed-date: solo cinque minuti - in cui si proverà ad allargare i confini dei consueti aperitivi.

Durante la serata, sarà allestito anche un desk con materiale informativo a cura dei volontari del Gruppo di Udine di MSF.

L’evento è aperto al pubblico.



Parte del ricavato sarà devoluta dall’enoteca all’associazione MSF.



Per prenotare il proprio speed-date, basterà rivolgersi durante l’aperitivo ai volontari del Gruppo MSF di Udine presenti in loco con un banchetto.



MSF è un'organizzazione medico umanitaria internazionale indipendente fondata nel 1971. Oggi fornisce soccorso medico in più di 70 Paesi a popolazioni la cui sopravvivenza è minacciata da conflitti armati, violenze, epidemie, disastri naturali o esclusione dall’assistenza sanitaria. Nel 1999 ha ricevuto il premio Nobel per la Pace.



Il Gruppo MSF di Udine è nato nel 2016 per organizzare iniziative di sensibilizzazione e promuovere le attività dell'organizzazione in città e provincia. È costituito da volontari di ogni età e la partecipazione è aperta a tutti coloro che desiderano sostenere MSF dedicandole parte del proprio tempo. Per maggiori informazioni:



Per informazioni

Facebook - Gruppo MSF di Udine: www.facebook.com/msf.udine