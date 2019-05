Appalti, a Villa Manin il codice dei contratti

Si preannuncia come uno degli appuntamenti fondamentali per l’ampio mondo di imprese, operatori delle pubbliche amministrazioni, professionisti e imprese, cooperative e non, che lavorano nel complesso mondo, sul piano normativo e procedurale, degli appalti e contratti pubblici. La terza edizione del convegno sul tema 'Il Codice dei contratti a tre anni dall’entrata in vigore: luci, ombre e prospettive future', promosso per iniziativa di Confcooperative Fvg venerdì 10 maggio a Villa Manin di Passariano, vedrà la presenza di giuristi ed esperti di rilievo nazionale e gli interventi del vicepresidente della Regione, Riccardo Riccardi, e di Giuseppe Graffi Bruno, presidente regionale di Confcooperative.

"Dall’aprile 2016 il Codice dei Contratti ha visto una lunga serie di provvedimenti e modifiche che ha reso ancor più complessa la già complicata materia degli appalti: dal Decreto Correttivo dell’aprile del 2017, all’emanazione da parte di Anac di ben 14 Linee Guida, più volte a loro volta modificate; dalle Leggi di Bilancio al Decreto Semplificazione convertito in legge, dal Decreto Sblocca Cantieri alla copiosa giurisprudenza di Tar e Consiglio di Stato, dalla lettera della Commissione Europea di messa in mora dell’Italia al futuro Codice dei Contratti che verrà approvato entro il 2020. Si tratta di una questione assai importante per centinaia di imprese regionali e non, sulle quali è fondamentale la certezza normativa", spiega Graffi Brunoro.

Al centro dell’evento organizzato a Villa Manin di Passariano, sarà il nuovo Decreto Sblocca cantieri, entrato in vigore lo scorso 19 aprile, che verrà convertito in Legge entro il 18 giugno e che ha modificato una trentina di articoli del Codice dei Contratti. Il convegno vedrà gli interventi di: Umberto Realfonzo, Consigliere di Stato e Presidente del Tar dell’Abruzzo (“Il Codice dei Contratti nella prassi, nella giurisprudenza e nella più recente legislazione”); Brunella Bruno, Consigliere del Tar del Lazio (“Panoramica sulle ultime novità dell’art. 80 del Codice dei Contratti, con particolare riguardo ai gravi illeciti professionali”) e Massimiliano Brugnoletti, dello Studio legale Brugnoletti & Associati (“Il lavoro negli appalti: la clausola sociale, le Linee Guida Anac n. 13, il rapporto con i Ccnl di settore, il costo del lavoro”).

In Fvg, in un solo anno, l’importo degli affidamenti pubblici oltre la soglia dei 40 mila euro è stato di 2.335 milioni per 3.846 procedure di affidamento (dati Anac, periodo settembre 2017- agosto 2018). Secondo una recente ricerca Anac, in un quinquennio la richiesta di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni del Friuli VG sarebbero state pari a oltre 7 miliardi di euro, soltanto per le procedure oltre i 40 mila euro, per un importo medio di 680 mila euro.