Appuntamenti astronomici a Farra d'Isonzo

Le quattro serate proposte in luglio hanno portato all’osservatorio di Farra ben cinquecento persone, a confermare la tendenza, già riscontrata negli anni passati, che gli appuntamenti astronomici in estate sono molto “gettonati”. Così anche in agosto ci saranno più occasioni per mettere l’occhio al telescopio o sdraiarsi sotto il cielo stellato, magari quello riprodotto al planetario.



Si comincia giovedì primo agosto, alle 21, per il consueto appuntamento del primo giovedì del mese, con la possibilità di osservare i pianeti Giove e Saturno, per poi replicare venerdì 9 quando in cielo sarà visibile anche la Luna. Lunedì 12 sarà invece la serata delle “stelle cadenti”, quando è previsto il massimo di attività dello sciame delle meteore Perseidi.



Durante ogni incontro sotto la cupola del planetario saranno proiettati filmati che riproducono un viaggio all’interno del Sistema Solare ed il funzionamento della capsula Apollo.



Per partecipare a questo e a tutti i prossimi appuntamenti del 2019 in osservatorio è sufficiente associarsi al circolo astronomico: le categorie di iscrizione rimangono quella di "socio visitatore", tessera annuale del costo di 10 euro, e "socio junior", del costo di 5 euro, pensata per gli studenti (per informazioni, telefonare in osservatorio, dopo le 21, allo 0481 888540).