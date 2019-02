Appuntamento con il 'Mercatino Internazionale della Bontà'

È ancora possibile iscriversi ed entrare a far parte della sedicesima edizione del Mercatino Internazionale della Bontà in agenda domenica 17 marzo 2019 a Città Fiera. L'iniziativa benefica coinvolgerà i bambini ed i ragazzi delle scuole del Friuli Venezia Giulia, Austria, Slovenia e Croazia. Per partecipare basta compilare il modulo di iscrizione sul sito www.mercatinodellabonta.eu e inviarlo alla segreteria via fax al numero 0432/544407 o via mail all'indirizzo segreteria.mercatino@cittafiera.it.



Quella di domenica 17 marzo sarà una giornata di incontro tra i ragazzi di diverse nazionalità, che vestendo i panni di imprenditori etici, attraverso gli aspetti ludici ed educativi, potranno imparare l'importanza del valore del rapporto tra etica ed economia. I bambini e i ragazzi delle scuole si ritroveranno a Città Fiera per vendere i loro prodotti, oggetti realizzati a mano o giocattoli non più usati. Il profitto delle loro vendite verrà così suddiviso, i giovani imprenditori si terranno il 70 % dei proventi, mentre il 30% lo devolveranno alla Fondazione Operation Smile Italia Onlus, così come i 10 euro simbolici per l'affitto dello spazio di vendita, nell’edizione 2018 i 3.282,94 euro a favore di Operation Smile Italia Onlus hanno ridato il sorriso a 18 bambini affetti da labiopalatoschisi.



Nata in Italia nel 2000, la Fondazione Operation Smile Italia Onlus fa parte di un’organizzazione internazionale formata da volontari medici, infermieri ed altri operatori sanitari provenienti da oltre 80 Paesi del mondo che realizzano gratuitamente interventi di chirurgia plastica ricostruttiva per correggere malformazioni cranio-facciali, quali il labbro leporino, la palatoschisi e la labiopalatoschisi. Operation Smile, costituita nel 1982 negli Stati Uniti, è oggi considerata una delle più grandi Organizzazioni Non Profit su base volontaristica per la cura di queste patologie. Operation Smile riunisce migliaia di volontari del settore sanitario, svolge missioni mediche, forma il personale sanitario locale dei Paesi in cui opera, dona attrezzature sanitarie indispensabili per garantire cure chirurgiche gratuite, tempestive e sicure ai pazienti nati con malformazioni al volto all’interno delle proprie comunità. La Fondazione è attiva in Italia con i progetti “Smile House”, “Un Mare di Sorrisi”, in collaborazione con la Marina Militare, e “World Care Program”.



Per approfondimenti è possibile visitare il sito www.operationsmile.it e seguirci su Facebook @operationsmileitaliaonlus Twitter @OpSmileITA ed Instagram @operationsmileitaliaonlus.



Anche in questa occasione il Mercatino Internazionale della Bontà sarà arricchito dalle esibizioni degli “Ambasciatori Junior”, tutti i partecipanti indosseranno i panni di ambasciatori della propria terra natia presentandola attraverso balli, canti popolari, proverbi e rappresentazioni teatrali.



Queste iniziative rientrano nelle attività di responsabilità sociale che Città Fiera organizza nel corso di tutto l'anno a sostegno al territorio. È possibile seguire tutte queste iniziative attraverso la pagina Facebook dedicata “Città Fiera per il sociale”.