Appuntamento domenica a Fogliano con la Coppa Rino Sbalchiero

Torna domenica 16 giugno a Fogliano Redipuglia il Raduno Cicloturistico Regionale ‘Sulle strade della Gloria’, Coppa Rino Sbalchiero e valido come seconda prova del Campionato Credito Cooperativo del Friuli Venezia Giulia .L’intitolazione del Raduno al compianto Rino Sbalchiero è stato unanime riconoscimento degli organizzatori verso una persona che per molti anni si è distinto nelle varie realizzazioni sportive ed in particolare nei campi del Ciclismo dilettante a livello provinciale. La famiglia – come consuetudine – ha donato il Trofeo che andrà al primo classificato.Sono già iscritti un centinaio di ciclisti per fare lo storico itinerario dei teatri del primo conflitto mondiale e sulle strade panoramiche della provincia isontina tanto care a tutti gli appassionati di cicloturismo, partendo da dall’area festeggiamenti della Baita di Polazzo alle ore 8.30 per portarsi a Redipuglia con sosta in memoria dei caduti al Sacrario Militare, per proseguire poi verso San Pier d’Isonzo, Cassegliano, Pieris, San Canzian, Staranzano Monfalcone, Sablici, Jamiano, Devetachi, San Martino del Carso, Monte San Michele con sosta ristoro ospitati dall’Azienda Castelvecchio, verso la conclusione passando per Sagrado, Peteano, Savogna, Lucinico, Farra, Gradisca, Fogliano, per un totale di 84 chilometri.L’arrivo è previsto per le ore 12, 30, sempre alla Baita di Polazzo, dove alle 13 seguirà la premiazione. La Gara rientra tra le manifestazioni tra le attività promozionali del turismo storico della Grande Guerra che la Pro Loco persegue da diversi anni. L’organizzazione tecnica è affidata al Ciclo Club di Trieste.