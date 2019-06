Apre al pubblico la Centrale Idroelettrica di Somplago

Domenica 7 luglio A2A aprirà al pubblico la Centrale Idroelettrica di Somplago, un’iniziativa organizzata grazie alla consolidata collaborazione con la Pro Loco di Somplago e Mena in occasione della 19° edizione della Festa del Pesce di Somplago di Cavazzo Carnico.



Un’occasione unica per visitare l’impianto idroelettrico più importante della Regione, incastonato nella suggestiva cornice della Carnia, che produce energia rinnovabile totalmente green da oltre 60 anni con la sola forza dell’acqua.



La Centrale, costruita in una caverna, sarà visitabile con l’accompagnamento di tecnici specializzati che guideranno i turisti in un percorso lungo la cabina elettrica di smistamento fino ad arrivare all’interno della montagna dove, attraverso un corridoio di circa 600 metri, si arriva alla sala macchine. Da qui si potrà godere di una vista unica della caverna in tutta la sua imponenza, apprezzandone in particolare il contesto artistico, come l’affresco di ottanta metri nella sala macchine ad opera dell’artista Walter Resentera, che nel 1958 ha voluto rappresentare la storia del Friuli.



Le visite si terranno dalle 9.30 alle 12 e dalle 13 alle 18, senza richiesta di prenotazione.

La Centrale Idroelettrica si trova in via Alessandro Volta, 21, località Somplago – Lago di Cavazzo.