Aria nuova alle Piscine Comunali di Cividale

Ha riaperto al pubblico il Centro Sportivo Natatorio Comunale di Cividale del Friuli la struttura gestita da Sport Management, azienda veronese leader in Italia nella gestione d’impianti sportivi, che negli scorsi giorni era stata interessata da importanti lavorazioni. L’impianto di Via Istituto Tecnico Agrario, 9 è stato, infatti, oggetto di una lavorazione straordinaria (da qui la necessità di chiudere al pubblico lo stesso) che ha permesso la fornitura e la posa in opera del nuovo sistema di climatizzazione. Sono state così installate due nuove Unità di Trattamento Aria (U.T.A.) con motori ad alta efficienza, un intervento di miglioria che Sport Management aveva già proposto in sede di gara d’affidamento.



I LAVORI - La nuova tecnologia installata è caratterizzata da due nuove macchine con una portata rispettivamente di 25000 m3/h e 10000 m3/h. Entrambe le macchine sono dotate di pompe ad inverter, metodologia plug fan (con ventilatore diretto) con motore EC che procura un rendimento 10 volte superiore al tradizionale, pannelli in poliuretano e sistema di controllo d’umidità e temperatura. Evidenti i benefici quali: una migliore salubrità dell’ambiente sia in vasca sia negli spogliatoi. Questo grazie all’ottimazione e al miglioramento delle condizioni termo igrometriche, all’eliminazione dell’alto rischio di fermo impianto e ad una riduzione dei consumi energetici favorita proprio dall’installazione delle nuove apparecchiature dotate anche di recupero termico ad alta efficienza.



INVESTIMENTO - Importante anche l’investimento economico messo in campo da Sport Management che, per realizzare le lavorazioni elencate, ha investito una cifra superiore a 95.000 mila euro. Questo per poter garantire a tutti gli utenti Sport Management del Centro Sportivo Natatorio Comunale di Cividale del Friuli un miglior confort all’interno dell’impianto.

SPORT MANAGEMENT - è azienda leader in Italia nella gestione d’impianti natatori, un colosso che attualmente controlla più di 40 strutture sul territorio nazionale. L’azienda veronese è presente nella provincia di Udine oltre che con l’impianto di Cividale del Friuli (che da circa 10 anni è entrato a far parte della famiglia di strutture gestite dall’azienda) anche con l’impianto di Tolmezzo. La società è da sempre molto attiva negli sport acquatici e può vantare anche una squadra di pallanuoto maschile che disputa il campionato di serie A1 e la Len Champions League e che gioca le sue partite interne presso le piscine Sport Management Manara di Busto Arsizio (VA). Tanti sono poi i campioni mondiali e olimpici tesserati dell’azienda che dall’anno scorso organizza anche un torneo di pallanuoto giovanile di livello nazionale.



FONDAZIONE CRISTIANO TOSI - L’azienda che ha in gestione l’impianto di Cividale del Friuli è molto impegnata anche nel sociale con la Fondazione Cristiano Tosi: una fondazione che ha lo scopo di promuovere sul territorio degli impianti natatori aziendali l’attività motoria dedicata agli utenti con disabilità intellettiva, fisica e sensoriale.



IL COMUNE - L’Assessore allo Sport del Comune di Cividale del Friuli Giuseppe Ruolo plaude l’intervento: “Stanno procedendo lavori ed investimenti importanti da parte della Sport Management e grande è la soddisfazione per le migliorie a beneficio dell’impianto natatorio comunale. Siamo consapevoli che la struttura necessita di continui interventi di manutenzione, peraltro programmati con la società che la gestisce. Sicuramente anche nei prossimi anni si continuerà su questa strada affrontando, con una condivisa programmazione, le varie problematiche e studiando di volta in volta le soluzioni migliori da adottare. Un plauso alla Sport Management anche sotto il profilo sportivo e sociale visto che è riuscita a creare il settore della pallanuoto e del nuoto sincronizzato”.