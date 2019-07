Arrivano i rilevatori di gas, ma non sono obbligatori

“Previeni le fughe di gas, accogli i nostri incaricati nelle abitazioni per la commercializzazione del Vocal Gas”. Questo l'invito che molti abitanti del Cividalese stanno trovando all'interno delle buche delle lettere o affissi sulle porte dei condomini. Non si tratta di una truffa, va precisato, ma di una vendita (con naturale diritto di recesso in caso di ripensamento) di un prodotto. Va fatta attenzione, però, che non esiste alcune obbligatorietà in materia. Gli apparecchi, infatti, sono assolutamente facoltativi.

Quando il rivenditore si presenta negli stabili in cui era stato affisso l'avviso, solitamente chiede di entrare in casa. Una volta entrato prova poi a proporre l'acquisto del rilevatore di gas. Sul web, però, sono presenti decine di segnalazioni di acquirenti che raccontano di aver comprato il prodotto nella convinzione che l'installazione e il possesso di questi apparecchi fosse obbligatoria per legge.

L'invito, dunque, è quello di prestare sempre molta attenzione, anche perché il prezzo dei rilevatori si aggira intorno ai 250/300 euro (apparecchi analoghi si trovano online a prezzi davvero inferiori). Comunque sia, in caso di acquisto errato, vostro o di un vostro caro, ricordiamo che dal momento della firma del contratto si hanno 14 giorni per chiedere la rescissione.

Per procedere bisogna inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo dell'azienda che commercializza il rilevatore (la modalità è spiegata nella copia commissione rilasciata) chiedendo alla propria banca la modalità migliore con cui farsi spedire il denaro. Per migliori chiarimenti o in caso di sospetto di truffa, la migliore cosa da fare è comunque contattare immediatamente le forze dell'ordine.