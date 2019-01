Arrivano i saldi invernali: è caccia alle occasioni

Tutto pronto per i saldi invernali che come ogni anno tornano puntuali a inizio gennaio in tutta Italia. In Friuli Venezia Giulia partiranno il 5 gennaio. Un giro di affari stimato in oltre 5 miliardi di euro per l'acquisto di vestiti e calzature, ma anche accessori. Questi i numeri di Confcommercio. Come ogni anno i clienti avranno la possibilità di cambiare la merce acquistata e potranno pagare regolarmente con carta di credito e bancomat. Attenzione che sul capo o oggetto acquistato sia indicato il prezzo originale, la percentuale di sconto e il prezzo effettivo rimodulato.

Grandi aspettative dalle svendite da parte dei commercianti, che puntano a un rilancio del commercio, e per i consumatori che potranno fare affari convenienti e approfittare delle occasioni.



Secondo Confesercenti si prevede un'elevata adesione di negozianti e consumatori. Sono infatti circa 280mila le attività commerciali che vi aderiranno, mentre si stima che un italiano su due (il 47%) farà almeno un acquisto, valutando di investire, mediamente, 122 euro a persona, par a circa 280 euro a famiglia. Questi i numeri dell’indagine sui saldi invernali condotta da Confesercenti in collaborazione con SWG su un campione di 600 commercianti e 1.500 consumatori.



Se il 47% degli italiani ha già deciso di partecipare ai saldi, il 27% valuterà le occasioni di risparmio prima di decidere se acquistare o meno, mentre solo 1 italiano su 4 – il 25% ha deciso già di non comprare. Tra chi compra, il 16% spenderà di più, mentre il 70% cercherà di tenersi sulle stesse cifre dello scorso anno. Si cercheranno, in particolare, calzature: un nuovo paio di scarpe è l’acquisto in saldo più desiderato dagli italiani, indicato dal 28%. Seguono i prodotti di maglieria, preferenza per il 22% di chi partecipa ai saldi, ed i pantaloni (14%). Alto l’interesse anche per i prodotti tessili e moda per la casa (9%) e per i capispalla, come giubbotti e giacconi, ricercati dal 7% dei consumatori.



“Quest’anno gli sconti di partenza saranno più alti della media e l’assortimento molto ampio, visto il meteo incerto che ha caratterizzato la stagione invernale. Per i consumatori sarà meglio del Black Friday, con un periodo di sconti più lungo e tutti i vantaggi del negozio tradizionale”, spiega Roberto Manzoni, Presidente di Fismo Confesercenti. “Conoscere i prodotti ed essere conosciuti dal commerciante, con cui si costruisce un rapporto di fiducia, e poter valutare toccando con mano i prodotti da acquistare. Un’occasione di risparmio per i consumatori, ma anche di vendita per le imprese, che cercano l’inversione di tendenza dopo l’ennesimo anno fiacco. Anche le vendite di Natale, seppure positive, sono state sotto le attese”.