Artigiani in festa a Chiopris Viscone

Artigiani in festa anche quest’anno a Chiopris Viscone. Martedì 19 marzo si rinnova il tradizionale appuntamento in occasione di San Giuseppe: “Gli artigiani e il mondo del lavoro”, questo il titolo dell’incontro che in questo 2019 taglia la sua 26esima edizione, si terrà martedì, dalle 19, nel capannone dell’azienda agricola Gallas Consuelo in via Selvina Vecchia. Alla Santa messa, accompagnata dal coro “Castions delle Mura” diretto dal maestro Michele Gallas, seguirà un momento conviviale offerto da Confartigianato-Imprese Udine.

L’appuntamento di Chiopris-Viscone segue le celebrazioni di San Giuseppe artigiano organizzate dall’associazione provinciale, che quest’anno ha scelto un altro Comune della Bassa - San Giorgio di Nogaro - per festeggiare e premiare, domenica mattina, 50 dei suoi associati. Martedì a rilanciare sarà la cerimonia di Chiopris Viscone, organizzata dal dirigente Maurizio Berin, titolare della carpenteria Lammec snc, in collaborazione con le associazioni, la parrocchia di S. Michele Arcangelo e S. Zenone e l’amministrazione comunale. Un appuntamento che nel tempo è divenuto caro al mondo dell’artigianato e molto partecipato. Vi prenderanno parte, tra gli altri, il presidente di Confartigianato Udine e Fvg, Graziano TiIatti, assieme ai dirigenti provinciali e della zona Friuli Orientale.