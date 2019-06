Artigiani in strada per 'Creare in vetrina'

Una giornata per toccare con mano la bellezza, la cura e il know how che stanno dietro i prodotti made in Italy. E’ l’obiettivo di “Creare in vetrina”, handmade show, l'iniziativa in collaborazione con Confcommercio Udine, che si terrà il prossimo 30 giugno in città. Gli artigiani usciranno dalle loro botteghe, per invadere con la loro creatività le vetrine del centro storico. All’interno dei negozi di Udine alcuni maestri artigiani saranno al lavoro per mostrare al pubblico in presa diretta cosa si nasconde dietro alla bellezza e unicità di un oggetto artigianale.



La manifestazione, quest’anno al debutto conta su 17 vetrine e altrettanti artigiani al lavoro che si potranno apprezzare, dalle 11 del mattino alle 19, semplicemente passeggiando per le vie del centro, piantina alla mano, oppure aggregandosi alla frizzante giuda dell’attore friulano Claudio Moretti che nel weekend in arrivo animerà ancora una volta gli artigiani tour, “spedizioni” alla scoperta delle botteghe artigiane e di alcuni angoli della città tra curiosità, aneddoti, visite ai laboratori e degustazioni, un must delle proposte cittadine durante l’estate (e non solo).



Due gli appuntamenti: sabato 29 e domenica 30 appunto in concomitanza con “Creare in vetrina”. Il primo dei due tour, organizzato in collaborazione con il Bike Vintage Alpe Adria, toccherà - dalle 11 alle 13 - la Legatoria Moderna di Eva Seminara e Arteviva di Liviana Di Giusto per finire con l’immancabile brindisi a base di birre artigianali da Lino’s&Co. Il secondo, realizzato insieme a Confcommercio Udine, andrà invece alla scoperta degli artigiani in vetrina. Si parte in entrambi i casi dalla Loggia del Lionello alle 11, previa iscrizione online sul sito www.confartigianatoudine.com