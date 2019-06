Atrio, risveglio nel segno del benessere

Risveglio nel segno dello yoga e del benessere fisico e spirituale nel centro commerciale Atrio di Villach, il più grande della Carinzia, a pochi chilometri da Tarvisio, ogni mercoledì del mese di giugno. Il punto di ritrovo sarà l'ingresso dell'Interspar alle 7 del mattino. Si farà lezione all’aperto

(in caso di maltempo la lezione all'interno, sulla mappa calpestatile nella Plaza al piano terra del centro) dalle 7.15 alle 8.15. Naturalmente, gli organizzatori di Atrio consigliano a tutti i partecipanti di indossare vestiti comodi e di portarsi un tappetino per la ginnastica. Le lezioni sono adatte a tutti, dunque anche i principianti sono i benvenuti (Costo: € 5 a lezione, con incluso un voucher per il caffè). Non serve alcuna prenotazione.

A chi si appresta a fare un giro in Carinzia con tappa da Atrio, ricordiamo che c’è un motivo in più per fare shopping in Carinzia: a Villach si può risparmiare sul costo della benzina. Inoltre, per le auto elettriche, c'è a disposizione un punto ricarica all'interno del parcheggio del centro commerciale.

La convenienza è un elemento importante oggi nelle scelte di acquisto, e a questo proposito è bene tenere presente che da Atrio i saldi sono sempre in azione: non c’è giorno dell’anno in cui non sia prevista qualche promozione.

Come sempre, il centro commerciale tra i più ecologici del mondo (è stato premiato a livello internazionale per la sua virtuosità ambientale) è molto attento alle esigenze delle famiglie e dunque, per tutto il mese di giugno, gli ingressi dal lunedì al giovedì da Planet Lollipop, il regno dei giochi e del divertimento per i bambini (sopra i tre anni) sono scontati del 40%! Un motivo in più per scegliere di fare una puntata allo shopping center senza confini.