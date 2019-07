Attesa per conoscere Miss Pordenone 2019

Proseguono a pieno ritmo le selezioni valide per “Miss Italia” in Friuli Venezia Giulia. Giovedì 11 luglio, alle 21, il concorso più popolare e prestigioso del nostro paese, giunto quest’anno all’ottantesima edizione farà tappa a Pordenone in piazza XX Settembre.

L’appuntamento, organizzato dall’ Associazione Sviluppo e Territorio e dal Comune di Pordenone e coordinato dall’agenzia “modashow.it” si inserisce nel ricco calendario di eventi dei “Giovedì Sotto Le Stelle”.

La selezione, presentata da Michele Cupitò con la regia di Paola Rizzotti, vedrà le concorrenti, protagoniste di sfilate in abito elegante e body; le sfilate saranno intervallate da esibizioni del maestro Gianni Favro, in arte “Gianni Sax Live”. La vincitrice sarà ammessa alle finali di “Miss Italia” in Regione in programma nelle prossime settimane e alla finale di “Miss Friuli Venezia Giulia”, giovedì 22 agosto al Centro Congressi Kursaal di Lignano Sabbiadoro.

Alla selezione di giovedì a Pordenone potranno partecipare ragazze di età compresa tra i 18 e i 30 anni; per iscriversi è possibile contattare direttamente l’agenzia “modashow.it” di Paola Rizzotti, esclusivista regionale, telefonando o inviando un sms al numero 393.3352362 oppure compilare il modulo sul sito www.missitalia.it (la partecipazione al concorso è totalmente gratuita).

Informazioni ed aggiornamenti sono disponibili sulle pagine Facebook ed Instagram “Miss Italia Friuli Venezia Giulia”.