Audiovisivi, nuovo bando per la promozione del friulano

L’ARLeF (Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane) ha emanato un bando triennale per la promozione della lingua friulana nel settore degli audiovisivi. L’importo messo a disposizione, per il 2019, ammonta a 30mila euro. Il finanziamento ha per obiettivo la promozione della produzione di opere audiovisive in lingua friulana realizzate da produttori indipendenti, attraverso la realizzazione di fiction, documentari e altre opere audiovisive di qualità, in lingua friulana, destinate alla fascia di età 18-29 anni da mettere a disposizione, in via esclusiva o supplementare, on line.

Possono accedere ai contributi enti pubblici e soggetti privati (fondazioni, associazioni ed enti senza scopo di lucro, imprese e società). Le domande dovranno pervenire, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 16 agosto 2019, mediante invio via PEC all’indirizzo arlef@certgov.fvg.it.

Gli obiettivi specifici del bando e le modalità di presentazione delle domande sono consultabili sul sito www.arlef.it, sezione Bandi gare e avvisi.

Ulteriori informazioni possono essere richieste al numero 0432.555847, o scrivendo alla e-mail: francesca.andrioli@regione.fvg.it.